Суми після обстрілу енергосистеми: воду в місті подаватимуть за графіком

Увечері 8 грудня Суми зазнали масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Суспільного.

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Більша частина міста залишилася без електропостачання, а частина критично важливих об’єктів працює на резервних джерелах живлення.

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Наслідки атаки для міста

За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, інформація щодо постраждалих уточнюється. "Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до огляду пошкоджень і відновлення", – зазначив він.

Внаслідок атак знеструмлені лікарні, водоканал та інші критичні об’єкти.

Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів, - зазначив Олег Григоров.

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Графік подачі води та робота критичної інфраструктури

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що водоканал перейшов на резервне живлення, а заклади охорони здоров’я працюють на генераторах. У зв’язку з цим 9 грудня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 05:00 до 10:00;

з 17:00 до 22:00.

Станом на 21:20 знеструмлені об’єкти КП "Міськводоканал". Фахівці відновлюють електропостачання та моніторять ситуацію для мінімізації незручностей для мешканців.

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Раніше ми писали, що масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня окупантам коштував близько 361 мільйон доларів. Це - орієнтовна сума вартості всіх типів озброєння, застосованих під час атаки.

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