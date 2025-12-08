Суми після обстрілу енергосистеми: воду в місті подаватимуть за графіком
Увечері 8 грудня Суми зазнали масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Суспільного.
Більша частина міста залишилася без електропостачання, а частина критично важливих об’єктів працює на резервних джерелах живлення.
Наслідки атаки для міста
За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, інформація щодо постраждалих уточнюється. "Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до огляду пошкоджень і відновлення", – зазначив він.
Внаслідок атак знеструмлені лікарні, водоканал та інші критичні об’єкти.
Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів, - зазначив Олег Григоров.
Графік подачі води та робота критичної інфраструктури
Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що водоканал перейшов на резервне живлення, а заклади охорони здоров’я працюють на генераторах. У зв’язку з цим 9 грудня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:
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з 05:00 до 10:00;
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з 17:00 до 22:00.
Станом на 21:20 знеструмлені об’єкти КП "Міськводоканал". Фахівці відновлюють електропостачання та моніторять ситуацію для мінімізації незручностей для мешканців.
- Раніше ми писали, що масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня окупантам коштував близько 361 мільйон доларів. Це - орієнтовна сума вартості всіх типів озброєння, застосованих під час атаки.
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