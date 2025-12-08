Останній масований удар обійшовся Росії у 361 мільйонів доларів, - Сили оборони Півдня

За оцінками аналітиків, масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня коштував близько 361 мільйона доларів. Це орієнтовна сума вартості всіх типів озброєння, застосованих під час атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

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Удару, за попередніми даними, завдали:

653 дрони — приблизно 15,5 мільйона доларів;

3 ракети "Кинджал" — близько 36 мільйонів доларів;

34 крилаті ракети — орієнтовно 254 мільйонів доларів;

14 ракет "Іскандер-М" — близько 56 мільйонів доларів.

Експерти зазначають, що за ці кошти Росія могла б реалізувати низку значущих соціальних проєктів, зокрема забезпечити питною водою десятки тисяч людей, побудувати водоочисні станції, оновити тепломережі, звести житло для сімей із аварійних будинків, а також побудувати нові школи та лікарні.

Кошти, витрачені на озброєння для удару по Україні, могли б бути спрямовані на розвиток критичної інфраструктури та покращення умов життя населення РФ.

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