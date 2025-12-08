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Новини Масований ракетний обстріл
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Останній масований удар обійшовся Росії у 361 мільйонів доларів, - Сили оборони Півдня

361 мільйонів доларів — ціна одного масованого удару Росії по Україні

За оцінками аналітиків, масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня коштував близько 361 мільйона доларів. Це орієнтовна сума вартості всіх типів озброєння, застосованих під час атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

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Удару, за попередніми даними, завдали:

  • 653 дрони — приблизно 15,5 мільйона доларів;

  • 3 ракети "Кинджал" — близько 36 мільйонів доларів;

  • 34 крилаті ракети — орієнтовно 254 мільйонів доларів;

  • 14 ракет "Іскандер-М" — близько 56 мільйонів доларів.

Експерти зазначають, що за ці кошти Росія могла б реалізувати низку значущих соціальних проєктів, зокрема забезпечити питною водою десятки тисяч людей, побудувати водоочисні станції, оновити тепломережі, звести житло для сімей із аварійних будинків, а також побудувати нові школи та лікарні.

Кошти, витрачені на озброєння для удару по Україні, могли б бути спрямовані на розвиток критичної інфраструктури та покращення умов життя населення РФ.

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армія рф (21330) ракети (4460) росія (70537) дрони (8491) Сили оборони півдня (602)
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Топ коментарі
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Ви слабі на голову? Якщо по нас запустять 1000 шахедів а ми повинні радіти що москаликам це обійшлось у 500 міліонів? Ви долбойоби нам цифри для радості озвучуєте?
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08.12.2025 18:44 Відповісти
+6
А нам? Бухгалтери, блін...
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08.12.2025 18:44 Відповісти
+5
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08.12.2025 18:41 Відповісти

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