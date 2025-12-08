По оценкам аналитиков, массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся примерно в 361 миллион долларов. Это ориентировочная сумма стоимости всех типов вооружения, примененных во время атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

В состав удара, по предварительным данным, входили:

653 дрона — примерно 15,5 миллиона долларов;

3 ракеты "Кинжал" — около 36 миллионов долларов;

34 крылатые ракеты — ориентировочно 254 миллиона долларов;

14 ракет "Искандер-М" — около 56 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что за эти средства Россия могла бы реализовать ряд значимых социальных проектов, в частности обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей, построить водоочистные станции, обновить теплосети, построить жилье для семей из аварийных домов, а также построить новые школы и больницы.

Средства, потраченные на вооружение для удара по Украине, могли бы быть направлены на развитие критической инфраструктуры и улучшение условий жизни населения РФ.

