Последний массированный удар обошелся России в 361 миллион долларов, - Силы обороны юга

361 миллион долларов — цена одного массированного удара России по Украине

По оценкам аналитиков, массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся примерно в 361 миллион долларов. Это ориентировочная сумма стоимости всех типов вооружения, примененных во время атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

В состав удара, по предварительным данным, входили:

  • 653 дрона — примерно 15,5 миллиона долларов;

  • 3 ракеты "Кинжал" — около 36 миллионов долларов;

  • 34 крылатые ракеты — ориентировочно 254 миллиона долларов;

  • 14 ракет "Искандер-М" — около 56 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что за эти средства Россия могла бы реализовать ряд значимых социальных проектов, в частности обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей, построить водоочистные станции, обновить теплосети, построить жилье для семей из аварийных домов, а также построить новые школы и больницы.

Средства, потраченные на вооружение для удара по Украине, могли бы быть направлены на развитие критической инфраструктуры и улучшение условий жизни населения РФ.

А нам? Бухгалтери, блін...
08.12.2025 18:44 Ответить
Ви слабі на голову? Якщо по нас запустять 1000 шахедів а ми повинні радіти що москаликам це обійшлось у 500 міліонів? Ви долбойоби нам цифри для радості озвучуєте?
08.12.2025 18:44 Ответить
08.12.2025 18:41 Ответить
Обанкротяться скоро
08.12.2025 18:40 Ответить
08.12.2025 18:41 Ответить
До Нового Року має бути якась операція накшталт Павутиння 2.0. полюбас БуданOff та Малюк щось мають як подарунки для русні, звісно якщо піськограй дасть добро і не зассить як цьогорич коли пройшов на болотах парад перемоги в Мацкве
08.12.2025 18:41 Ответить
Дурна справа - міряти грошима. Русня їх ніколи не шкодує, бо нові завжди отримає за нафтогаз.
08.12.2025 18:42 Ответить
Так. Щодня $1 000 000 000. Може зараз менше, але не набагато.

Врешті-решт, задля "вЄлічія" готові будуть пастися...
08.12.2025 18:49 Ответить
Чем хотите пока заняться, состоятельные кроты? - А что, если нам посчитать? - И то - дело! - Пятью пять - двадцать пят ...
Нефтегазовые доходы бюджета России за 9 месяцев упали на 20%По сравнению с августом показатель вырос на 15,3%. Всего с начала года Москва получила 6,61 трлн рублей (около $81 млрд) от продажи нефти и газа. В 2024 году этот показатель превышал 8 трлн рублей (около $98 млрд).
Так. В году сто дней. Делим сто лярдов на сто дней......Да, уважаемый пан счетовод Tommy Lee вы правы. Богатеют кацапы.
08.12.2025 19:04 Ответить
С извинениями поправка. За прошлый год 11 триллионов, т.е около 160 лярдов зелени. Т.е 0,5 лярдов в день. Но это не доход а выручка
08.12.2025 19:22 Ответить
Чистая прибыль Роснефти за 9 месяцев 500 млрд фублей или примерно 6 млрд баксов за 9 месяцев. Или 650 млн баксов в месяц. Так что то что они выстрелили по нам - это больше 2 недель заработка этой Роснефти. А пуляют они по нам раз в 2 недели примерно. Получается что только на массированные обстрелы у них уходят все доходы самого крупного их экспортера, на доходах которого держится вся экономика. Причем это затраты которые не дают потом никакого положительного мультипликатора - произвел ракету, выстрелил и все - ее больше нет. Так что на самом деле сумма для них весьма значительная.
08.12.2025 19:07 Ответить
Згоден. ЄС швидко відшкодує усі гроші витрачені на удари по Україні у вигляді покупки нафти, газу і товарів з рифи.
08.12.2025 18:56 Ответить
А ці все кошти рахують.... А не життя!
08.12.2025 18:43 Ответить
08.12.2025 18:44 Ответить
08.12.2025 18:44 Ответить
Ну есть такие вещи которые если нужно объяснять - то уже не нужно объяснять. В любой войне главное - это не пушки, не танки, и не ракеты - и даже не люди - а экономика и логистика. А над всем этим стоят деньги. И если у тебя денег нет - ты не можешь воевать. Если ты для войны отнимаешь деньги у реальной экономики - а именно так это и происходит, потому что никакие акцизы, налоги и сборы не позволяют им финансировать войну не грабя население и реальную экономику - рано или поздно у тебя в тылу - а война невозможна без тыла - начнется распад и разруха по экономическим причинам. А за развалом тыла последует и невозможность вести войну. Никто естественно не радуется что по нам все это прилетело, но от нас ничего не зависит. Но анализировать их расходы и их экономическое состояние нужно - потому что это единственное что может заставить орков остановить войну
08.12.2025 19:11 Ответить
Мать-поймать,у нас армія чи бухгалтерія?
08.12.2025 18:47 Ответить
Zельоний генштаб і всі ці штаби просто ********
08.12.2025 18:48 Ответить
А нам у скільки? Отож бо й воно
08.12.2025 18:54 Ответить
А ці "аналітики" не хочуть порахувати скільки шкоди нам наніс цей удар?
08.12.2025 18:55 Ответить
А скільки завдано збитків Україні в результаті цього обстрілу?
Ето другое?
Чим Україна відповіла к@ц@п@м на цей обстріл?
Знову, ето другое?
Що там Рожевий Фламінго?
Вже розправив крила чи тільки пір'я поправляє?
08.12.2025 19:00 Ответить
То звісно добре шо так вміють рахувати витрати Параші, добре. А ось цікаво во шо їх останній удар обішовся Україні?
08.12.2025 19:01 Ответить
08.12.2025 19:03 Ответить
Навіть на догогу до Буковеля не вистачить.
08.12.2025 19:03 Ответить
Порахуйте скільки Україна витратила грошей на подорожі "найвеличнішого статиста" сьогодення, і який "вихлоп" від тих його подорожей для України.
08.12.2025 19:05 Ответить
А СКІЛЬКИ НАМ МИ НЕ ******,
БО ГОЛОВНЕ ВСЕ ********* ТІ ЩО " НУ ЖАЛКА ДЄНЄГ"
08.12.2025 19:18 Ответить
Це для них копійки
08.12.2025 19:27 Ответить
 
 