По оценкам аналитиков, массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся примерно в 361 миллион долларов. Это ориентировочная сумма стоимости всех типов вооружения, примененных во время атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
В состав удара, по предварительным данным, входили:
-
653 дрона — примерно 15,5 миллиона долларов;
-
3 ракеты "Кинжал" — около 36 миллионов долларов;
-
34 крылатые ракеты — ориентировочно 254 миллиона долларов;
-
14 ракет "Искандер-М" — около 56 миллионов долларов.
Эксперты отмечают, что за эти средства Россия могла бы реализовать ряд значимых социальных проектов, в частности обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей, построить водоочистные станции, обновить теплосети, построить жилье для семей из аварийных домов, а также построить новые школы и больницы.
Средства, потраченные на вооружение для удара по Украине, могли бы быть направлены на развитие критической инфраструктуры и улучшение условий жизни населения РФ.
