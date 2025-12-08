Наслідки удару по багатоповерхівці в Охтирці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 7 грудня російські загарбники атакували безпілотниками Охтирку Сумської області. Дрони влучили у багатоповерхівку, виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Зазначається, що семеро людей дістали поранення.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій.

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Наслідки ворожої атаки



















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