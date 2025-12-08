Наслідки удару по багатоповерхівці в Охтирці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 7 грудня російські загарбники атакували безпілотниками Охтирку Сумської області. Дрони влучили у багатоповерхівку, виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.
Зазначається, що семеро людей дістали поранення.
Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій.
Наслідки ворожої атаки
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