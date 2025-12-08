Последствия удара по многоэтажке в Ахтырке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 7 декабря российские захватчики атаковали беспилотниками Ахтырку Сумской области. Дроны попали в многоэтажку, возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Отмечается, что семь человек получили ранения.

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Несмотря на сложности, все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций.

Последствия вражеской атаки

















