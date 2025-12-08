Ударні дрони РФ атакували багатоповерхівку в Охтирці: зросла кількість поранених (оновлено)

У ніч на 8 грудня Росія здійснила атаку на Охтирську громаду трьома ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Про це повідомила Сумська ОВА.

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Оновлена інформація

О 01:42 - кількість постраждалих в Охтирці зросла до 7, будинок після удару зазнав масштабних руйнувань, повідомляє Сумська ОВА.

Деякі мешканці встигли сховатися в підвалах, а інших евакуювали з пошкоджених поверхів.

Для ліквідації наслідків організовано оперативний штаб, а у "Пунктах незламності" постраждалі отримують всю необхідну допомогу та підтримку.

Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених, усі вони перебувають у лікарні.

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Роботи з ліквідації наслідків

На місці події працюють аварійно-рятувальні служби та місцеві комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях", - додали в ОВА.

Місцеві служби забезпечують евакуацію людей із небезпечних районів та відновлюють пошкоджені комунікації. Жителям радять дотримуватися сигналів повітряної тривоги та не залишати укриттів без потреби.

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Загроза нових ударів та рекомендації

Загроза нових ворожих ударів у регіоні залишається високою. Сумська ОВА закликає мешканців Охтирки бути уважними, зберігати спокій і негайно реагувати на попередження про повітряну тривогу.

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