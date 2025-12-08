Ударні дрони РФ атакували багатоповерхівку в Охтирці: зросла кількість поранених (оновлено)
У ніч на 8 грудня Росія здійснила атаку на Охтирську громаду трьома ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Про це повідомила Сумська ОВА.
Оновлена інформація
О 01:42 - кількість постраждалих в Охтирці зросла до 7, будинок після удару зазнав масштабних руйнувань, повідомляє Сумська ОВА.
Деякі мешканці встигли сховатися в підвалах, а інших евакуювали з пошкоджених поверхів.
Для ліквідації наслідків організовано оперативний штаб, а у "Пунктах незламності" постраждалі отримують всю необхідну допомогу та підтримку.
Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених, усі вони перебувають у лікарні.
Роботи з ліквідації наслідків
На місці події працюють аварійно-рятувальні служби та місцеві комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — цинічно й підло. Вкотре — у той час, коли люди спали у своїх оселях", - додали в ОВА.
Місцеві служби забезпечують евакуацію людей із небезпечних районів та відновлюють пошкоджені комунікації. Жителям радять дотримуватися сигналів повітряної тривоги та не залишати укриттів без потреби.
Загроза нових ударів та рекомендації
Загроза нових ворожих ударів у регіоні залишається високою. Сумська ОВА закликає мешканців Охтирки бути уважними, зберігати спокій і негайно реагувати на попередження про повітряну тривогу.
- Раніше ми повідомляли, що чотири особи, серед них 12-річна дівчинка, постраждали внаслідок ворожих обстрілів Сумщини.
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