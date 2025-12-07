РФ систематично атакує Печенізьку дамбу, на випадок ураження об’єкта розроблено запасні маршрути руху, - 16-й АК

Печенізька дамба у Харківській області тривалий час є об’єктом системних російських атак.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог намагається знищити дамбу

"Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Молніями" та FPV-дронами. Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків", - сказано в повідомленні.

Плани реагування Сил оборони

У корпусі зазначили, що українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Зокрема, завчасно було розроблено відповідні плани реагування.

"Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику", - йдеться у заяві.

По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

І, по-третє, в разі необхідності, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.

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Критично важливий об’єкт

Військові наголосили, що Печенізька дамба — критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.

Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І.

Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.

Що передувало?

Сьогодні, 7 грудня, осійські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

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