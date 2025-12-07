Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. КАРТА

Сьогодні, 7 грудня, осійські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух через греблю припинено

"Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі ПРИПИНЕНО. Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями", - зауважив він.

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Більше інформації на цю мить не відомо.