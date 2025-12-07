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Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. КАРТА
Сьогодні, 7 грудня, осійські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, інформує Цензор.НЕТ.
Рух через греблю припинено
"Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі ПРИПИНЕНО. Зберігайте спокій та слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями", - зауважив він.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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