Оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. КАРТА
Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале Печенежский голова селища Александр Гусаров, информирует Цензор.НЕТ.
Движение через плотину прекращено
"По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины ПРЕКРАЩЕНО. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - отметил он.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
Frol Fedoroff
Frol Fedoroff
07.12.2025 13:10
Dic Dolovo
Dic Dolovo
07.12.2025 13:24
Sergis #587854
Sergis #587854
07.12.2025 13:14
Luk Viktor
Luk Viktor
07.12.2025 13:24
Sergey #606813
Sergey #606813
07.12.2025 14:07
Evgen Karpenko
Evgen Karpenko
07.12.2025 14:18
Валерій Стрюков #483095
Валерій Стрюков #483095
07.12.2025 14:26
Sergey #606813
Sergey #606813
08.12.2025 00:46
