РУС
Новости Обстрелы Харьковщина
9 741 8

Оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. КАРТА

Печенеги карта

Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале Печенежский голова селища Александр Гусаров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Движение через плотину прекращено

"По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины ПРЕКРАЩЕНО. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - отметил он.

Читайте также: Взорвали Оскольскую плотину в Харьковской области: сообщено о заочном подозрении генералам РФ Цокову и Маковецкому, - СБУ

Более подробная информация на данный момент отсутствует.

Автор: 

обстрел (30822) плотина (28) Харьковская область (1992) Чугуевский район (292) Печенеги (10)
а де наш удар по мацквацкому водосховищю?
07.12.2025 13:10 Ответить
двушка вже пішла.
07.12.2025 13:24 Ответить
Як наказав пупа, воюють з печенігами.
07.12.2025 13:14 Ответить
жарти жартами, але поки не потече....
07.12.2025 13:24 Ответить
А де удари хоча би відповідь на блекаути в москві? Якась зелена погань обіцяла зробити це, хто пам'ятає? Мабуть ввечері буде підрахунок від нього скільки за місяць кацапи по нам випустили всього різноманітного, бо воно тільки на це і здатне рахувати
07.12.2025 14:07 Ответить
Воно, навіть, перестало вечорами, трусити своєю "фламінгою"...
07.12.2025 14:18 Ответить
ЗСУ тримається в супереч зевладі, навіть язик не повертається сказати українській владі, бо вона далеко не така, мягко кажучи.
07.12.2025 14:26 Ответить
Це не влада , це антиукраїнська бандитська корупційна організація яка насичена агентами кремля, влади в Україні нема.
08.12.2025 00:46 Ответить
 
 