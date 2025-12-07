Оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. КАРТА

Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале Печенежский голова селища Александр Гусаров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Движение через плотину прекращено

"По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины ПРЕКРАЩЕНО. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями", - отметил он.

Читайте также: Взорвали Оскольскую плотину в Харьковской области: сообщено о заочном подозрении генералам РФ Цокову и Маковецкому, - СБУ

Более подробная информация на данный момент отсутствует.