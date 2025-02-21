Підірвали Оскільську греблю на Харківщині: повідомлено про заочну підозру генералам РФ Цокову і Маковецькому, - СБУ

СБУ заочно повідомила про підозру двом російським генералам, які віддали наказ про підрив Оскільської греблі на Харківщині у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство встановило, що відповідальними за руйнування дамби є:

Олег Цоков - генерал-лейтенант, командувач 20-ї загальновійськової армії західного військового округу РФ;

- генерал-лейтенант, командувач 20-ї загальновійськової армії західного військового округу РФ; Олег Маковецький - генерал-лейтенант, командувач 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підконтрольні йому інженерно-саперні підрозділи підірвали затвори греблі та дорожнє покриття. Водночас авіаційні групи під керівництвом Маковецького прикривали саперів з повітря.

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Зазначено, що з 13 по 30 вересня російські бомбардувальники систематично атакували греблю керованими та фугасними авіабомбами, що спричинило її остаточне руйнування.

Внаслідок цього з водосховища витекла вода на площі понад 120 квадратних кілометрів, завдавши збитків природному середовищу на майже 4 млрд грн.

На підставі зібраних доказів генералам висунули підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів і звичаїв війни) та ч. 2 ст. 28, ст. 441 ККУ (Екоцид).

СБУ також перевіряє інформацію про можливу загибель Цокова, однак це не зупиняє кримінальне провадження.

Розслідування триває.

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