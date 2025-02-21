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Підірвали Оскільську греблю на Харківщині: повідомлено про заочну підозру генералам РФ Цокову і Маковецькому, - СБУ

СБУ оголосила підозру генералам РФ за підрив Оскільської греблі

СБУ заочно повідомила про підозру двом російським генералам, які віддали наказ про підрив Оскільської греблі на Харківщині у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство встановило, що відповідальними за руйнування дамби є:

  • Олег Цоков - генерал-лейтенант, командувач 20-ї загальновійськової армії західного військового округу РФ;
  • Олег Маковецький - генерал-лейтенант, командувач 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підконтрольні йому інженерно-саперні підрозділи підірвали затвори греблі та дорожнє покриття. Водночас авіаційні групи під керівництвом Маковецького прикривали саперів з повітря.

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Зазначено, що з 13 по 30 вересня російські бомбардувальники систематично атакували греблю керованими та фугасними авіабомбами, що спричинило її остаточне руйнування.

Внаслідок цього з водосховища витекла вода на площі понад 120 квадратних кілометрів, завдавши збитків природному середовищу на майже 4 млрд грн.

На підставі зібраних доказів генералам висунули підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів і звичаїв війни) та ч. 2 ст. 28, ст. 441 ККУ (Екоцид).

СБУ також перевіряє інформацію про можливу загибель Цокова, однак це не зупиняє кримінальне провадження.

Розслідування триває.

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Автор: 

армія рф (18060) гребля (23) СБУ (13061)


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Два самокати 😸. В студію
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21.02.2025 15:36 Відповісти
Греблю підірвали ще весною! Я там жив тоді!
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21.02.2025 15:43 Відповісти
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21.02.2025 15:45 Відповісти
Сподіваюсь, ці виродки до суду до доживуть.
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21.02.2025 15:51 Відповісти
Так Цокова вже давно знищили, чому йому повідомили про підозру?
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Так им и надо! Поделом! Будут знать в следующий раз!
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21.02.2025 16:08 Відповісти
Впевнений на 100%, що якби "цілком випадково" втопилися їх діточки і жіночки з внучками, то більше б таких ексцеців не було. Толєрастія до ворога нас згубить
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21.02.2025 16:45 Відповісти
Ну й лиця в них. Якісь чорти на фото.
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21.02.2025 19:34 Відповісти
 
 