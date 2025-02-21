Спецслужби РФ намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформаційних диверсій, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та телеграмі.

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"У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах", - розповіли в СБУ.

У Службі безпеки наголошують, що здійснюють усі необхідні заходи реагування та відпрацьовують наявні й потенційні загрози національній безпеці України.

"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", - закликали в службі.

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