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Спецслужби РФ намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформаційних диверсій, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та телеграмі.

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"У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах", - розповіли в СБУ.

У Службі безпеки наголошують, що здійснюють усі необхідні заходи реагування та відпрацьовують наявні й потенційні загрози національній безпеці України.

"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", - закликали в службі.

Також читайте: Закликав до захоплення України: російський актор Пєвцов заочно засуджений до 10 років ув’язнення, - СБУ

Автор: 

дезінформація (345) провокація (786) пропаганда (2832) СБУ (13061) диверсія (360)


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Топ коментарі
+18
спецслужби рф накладають санкції на опозицію,тиснуть на змі та антикорупційні органи в Україні....сбу вирішило вже не скривати?
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21.02.2025 13:22 Відповісти
+17
ЗЕвлада сама розхитує ситуацію в Україні , одне те що влада умисно показово проводить ублюдочну мобілізацію громадян вириваючи їх з реальної економіки в той час як сотні тисяч вгодованих силовиків дурня валяють на блок постах , зрозуміло для чого влада це робить , це щоб привчити суспільство що порушення прав громадян це норма і ніхто за це покараний не буде .
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21.02.2025 13:24 Відповісти
+10
більше як влада та оточення зе своїми діями ніхто в світі не розхитує суспільство
а ***** лиш допомагає їмв цьому
бо не булоб причини, не булоб що розхитувати
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21.02.2025 13:33 Відповісти
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спецслужби рф накладають санкції на опозицію,тиснуть на змі та антикорупційні органи в Україні....сбу вирішило вже не скривати?
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21.02.2025 13:22 Відповісти
На воре шапка горит)
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21.02.2025 15:44 Відповісти
ЗЕвлада сама розхитує ситуацію в Україні , одне те що влада умисно показово проводить ублюдочну мобілізацію громадян вириваючи їх з реальної економіки в той час як сотні тисяч вгодованих силовиків дурня валяють на блок постах , зрозуміло для чого влада це робить , це щоб привчити суспільство що порушення прав громадян це норма і ніхто за це покараний не буде .
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21.02.2025 13:24 Відповісти
ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах
Щось нічого подібного тут я не бачив.
Невже у русні Цензор не в переліку інфопомийниць, де можна успішно поширювати вищезгадане?
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21.02.2025 13:25 Відповісти
А я бачу і на Цензорі цілу купу свіжезареганих ботів. Щодо Конституції то перший хто її порушував і продовжує порушувати це Невтікач, який наприклад не додержується процедури та строків підписання законів ...
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21.02.2025 14:13 Відповісти
Та він багато всякої хєрні наробив і досі робить.
Та це не робить його нелегітимним - основний козир, який розігрує русня.
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21.02.2025 14:14 Відповісти
Я нічого не казав про його нелегітимність ...
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21.02.2025 14:16 Відповісти
Так боти про неї тільки і тріщать. Про інші його порушення - ані слова, бо то не збігається з метою русні - одни махом зруйнувати систему керування України або передати її під повне управління д'Єрьмака.
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21.02.2025 14:20 Відповісти
тільки це боти Зе
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21.02.2025 20:48 Відповісти
це і так відчутно! навіть тут, на Цензорі, сьогодні купа 3.14дарасів, як мух на гімні...!
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21.02.2025 13:26 Відповісти
Мух ЗЕлених дифлофосом треба було протруювати. Якби ще б в 2019 почали, то не прийшли б до того, де ми сьогодні. Надто людяні і толерантні.
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21.02.2025 13:32 Відповісти
А ще краще з 2004,коли вони були "молодими регіонами"!
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21.02.2025 14:18 Відповісти
У 22 році на цензорі було відвідувачів більше 40000 тисяч на добу - і він входив до трійки лідерів змі. Зараз - 10000. І з них 50-60%, а може і більше, це боти з окупованих земель. адміни цеж бачать - з відки пишуть, але нічого не роблять, чомусь.
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21.02.2025 13:36 Відповісти
Бидло ж хаває це все 20 років.... Так як це іде з розділенням людей на на мусорів ухилянтів,..тцкашників....тих хто за кордоном і в Україні...На тих хто за кого голосував...... .Раніше ділили по регіонах ...хто якою мовою говорить....Але бидло не вчиться ... Тому що бидло тупе... І сама погане в цьому шо тидло ніколи не зрозуміє шо воно бидло і воно звинувачує всих у своїх проблемах крім себе
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21.02.2025 13:28 Відповісти
Якби їбучі сша розчленували парашію в 1991, жодних проблем не було у України, інших бувших республік СРСР, та й у всьому світі
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21.02.2025 13:34 Відповісти
Це така глибока історія - і ні ви, ні хто нічого вже в цьому напрямку не зробить. То нашо про це думати.
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21.02.2025 13:38 Відповісти
Шо за больная фантазія???? Шоб ти знав сша в 91 відмовляли Україну виходити зі складу ссср
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21.02.2025 13:43 Відповісти
"Розділяй і володарюй", основний принцип відносин на планеті багато тисяч років, нічого не змінилось. На дурня не потрібен ніж...
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21.02.2025 13:53 Відповісти
100%
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21.02.2025 13:54 Відповісти
Все знают,а про агента козыря не знают,про агента сивковича не знают,кто принял на работу кулинича не знают,вся страна знает,а они не знают.
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21.02.2025 13:28 Відповісти
Щось ви дуже мілко, починайте вже з Кучми і К, з 1994 року.. Влада то по суті не змінювалась жодного разу, Ющенко, Тімошенко, Янукович, Порошенко, Зеленський. А нам зараз розповідають, що все було так класно до 19 року, а хоч один сидить за державну зраду, за 30 річне розкрадання промисловості, знищення збройних сил? Ні, і не буде, бо нам вже нових - старих керівників готують...
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21.02.2025 14:03 Відповісти
Так ви ії самі і не змінювали
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21.02.2025 14:41 Відповісти
Ну так ми, а хто ще? Хоча лічно я завжди голосував за націоналістів, за Чорновола того ж, но жодного разу з більшістю, моє бачення не збіглося.
Бо наші люди дуже ******* солодкі обіцянки, а всяка падла комуняцька, завжди на це була щедра.
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21.02.2025 15:52 Відповісти
Он, дуже показово, скільки плюсів тому вінстону наставили, бо більшість вважає що всі їхні проблеми в Єрмаку і Зе, а не в них самих, і що тільки його поміняють все в них налагодиться. А на ранок прокинуться з новим х… в роті, і все по колу, …за що нам така доляяяя!?
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21.02.2025 16:02 Відповісти
ZVO - геть!
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21.02.2025 13:28 Відповісти
ZVO - це так зєля пишеться?
Тоді так!
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21.02.2025 14:20 Відповісти
Тварюки таки! Хочуть підірвати віру українського народу в найвеличнішого і наймудрішого президента, потужного і незламного. Сплотімся!
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21.02.2025 13:29 Відповісти
Гарний тролінг
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21.02.2025 14:38 Відповісти
Ахах🤣
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21.02.2025 15:47 Відповісти
І це в них дужке добре виходить. Достатньо почитати коментарі на цензорі.
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Ага, згадай 2014, як цей неголений закликав хитати владу. На кого він працював (є)
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21.02.2025 14:43 Відповісти
Згадай 2014
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21.02.2025 15:24 Відповісти
Конечно московиты будут пользоваться ситуацией. Это очевидная вещь. Но тут есть и другая сторона медали. На фоне заяв обосцанного трампона начнут поднимать голову колаборанты. А это отличная возможность почистить Украину от мелких, но достаточно многочисленных промосковских засланцев. Не смотря на ужасную ситуацию в информпространстве, абсолютно никаких резких изменений на фронте нет. Даже контратаки происходят, чего не было уже давно.
Сейчас самое главное самим в Украине не напортачить. Извне, с Украиной враги ничего сделать не могут.
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Какие такие колоборанты? Случайно не из верховной зрады с котрыми слуги урода сотрудничают уже с самого 2019? Чьи сынки в центре Киева по флагу топтались а потом мусора им "беседы" проводили и во всех сми пропадали статьи про донецкое быдло? Или татаров и ко которые подмяли под себя суды и мусарню всю?Если ты про этих то с 2014 как они были так и остались и неплохо себя чухают
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21.02.2025 15:50 Відповісти
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21.02.2025 13:33 Відповісти
більше як влада та оточення зе своїми діями ніхто в світі не розхитує суспільство
а ***** лиш допомагає їмв цьому
бо не булоб причини, не булоб що розхитувати
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Фейсбук уже стал ФЕЙКбуком, и на сообщения про фейки не реагирует
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21.02.2025 13:36 Відповісти
Та й серед нас є такі, що кидаються наче скажені на своїх звичайних дописувачів, а потім бігом на раду форумчан барабанити. Серёд українців таке відношення дуже поширюється та стає національним видом спорту - ненависть до своїх.
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21.02.2025 13:39 Відповісти
треба об'єднатися навколо потужного підора, написати 1000000 хвалєбних од в фб, телеграмі і інстаграмі (скріни скинути начальникам щоб ті повідомили на верх). коли ж ми вже проведемо з'їзд на підтримку потужних ініціатив потужного потужняка, хлопати як кимченіровці і цілуватися в дьосна???
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21.02.2025 13:41 Відповісти
''Конституційний лад''? В нас конституція на паузі-все рішається ''па панятіям''ОПи.
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21.02.2025 13:42 Відповісти
Конституційний лад вже давно порушений його просроченим гарантом.
Туда і звертайтесь. Приберіть вже цей козир з рук Путіна! Ви ж БЕЗПЕКОЮ українців мусите займатися, а не прєзіка!
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21.02.2025 13:46 Відповісти
По классике жанра - нагнетание истерики негатива и уныния. Подключение выживших из ума злых бабок. Баба со злым сердцем это считай ведьма и за ней табун чертей плетется. На Донбассе так было. Арестович на роль истерички не годится. Так что могут подключить еще кого то для нагнетания.
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21.02.2025 13:46 Відповісти
У Службі безпеки наголошують, що здійснюють усі необхідні заходи реагування Джерело: https://censor.net/ua/n3537120
Раз це явище розповсюджується, значить, не все ви робите, ой, не все...
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21.02.2025 13:52 Відповісти
Скорее всего подключат псевдовоенных которые будут нагнетать панику. Внуки нарассказывают своим бабкам что они увидели в телеге а те потом по трамваям будут ныть и истерить. Отработанная схема.
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21.02.2025 13:54 Відповісти
Узурпація влади "Слугами" вже сама по собі ворожа спецоперація.
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21.02.2025 13:54 Відповісти
Як цікаво! Виходить "ворожі дії" СБУ бачить! Але якось дивно!
НЕ бачать поставок лайна ЗСУ під виглядом мін,дронів,амуніції,але бачать що не так кажуть про зє з опою.
На їх думку 100 дописів шкодять безпеці держави більше,ніж 100.000 мін які або не лізуть,або у своїх летять! Тисячі дронів які не літають,амуніція яка не відповідає призначеню.
Як би вони себе почували у весняному одязі при -15,затегнуті турнікетом,який не спиняє,після пораненя міною яка у свїх пуляє,після розвідки дроном який не летить.
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21.02.2025 14:34 Відповісти
А хто хитав владу у 2014?
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21.02.2025 14:35 Відповісти
Рашисти це вміють ,а хто розхитує ситуацію: справи генералів ,переслідування Порошенка ,переслідування громадських активістів ,корупційні скандали під час війни ітд якщо ви хочете консолідації суспільства.
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21.02.2025 14:45 Відповісти
Самая Главная Апасность - непосаженный Порошенко!!!
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21.02.2025 15:14 Відповісти
СБУ и ходить никуда не надо, достаточно здесь комменты почитать - как минимум половина на лахтинской зарплате.
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21.02.2025 15:17 Відповісти
Ну канешна ботофермы. Эта же фсе ипса... Слава Зе!
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21.02.2025 15:42 Відповісти
Це що, така клоунська реприза від СБУ?
Ну тоді, ха-ха-ха, смішно...
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21.02.2025 15:48 Відповісти
По любой логике, по любым канонам, при такой ситуации, даже если вы уже не доверяете своему атаману, всё равно, нужно сплотиться вокруг него, иначе не выстоять.

сталин был одним из самых кровавых диктаторов за всю историю человечества и советский народ знал это не понаслышке, а на собственной шкуре, но если бы народ во время войны попробовал скинуть его, то от страны ничего бы не осталось, это аксиома!

Нет у Украины другого пути, сегодня нужно выстоять, а сделать это можно только сообща.
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22.02.2025 09:10 Відповісти
Вірю. Можна подивитись лише на Цензор. Тут кацапських ботів завжди багато було, але десь із середини січня - просто нашестя. Послідкуйте за ніками, їх висерами і датами реєстрації. Добре видно, що пишуть за методичкою.
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22.02.2025 09:44 Відповісти
 
 