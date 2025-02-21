Спецслужби РФ намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через активізацію інформаційних диверсій, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та телеграмі.
"У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах", - розповіли в СБУ.
У Службі безпеки наголошують, що здійснюють усі необхідні заходи реагування та відпрацьовують наявні й потенційні загрози національній безпеці України.
"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", - закликали в службі.
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Щось нічого подібного тут я не бачив.
Невже у русні Цензор не в переліку інфопомийниць, де можна успішно поширювати вищезгадане?
Та це не робить його нелегітимним - основний козир, який розігрує русня.
Бо наші люди дуже ******* солодкі обіцянки, а всяка падла комуняцька, завжди на це була щедра.
Тоді так!
Сейчас самое главное самим в Украине не напортачить. Извне, с Украиной враги ничего сделать не могут.
а ***** лиш допомагає їмв цьому
бо не булоб причини, не булоб що розхитувати
Туда і звертайтесь. Приберіть вже цей козир з рук Путіна! Ви ж БЕЗПЕКОЮ українців мусите займатися, а не прєзіка!
Раз це явище розповсюджується, значить, не все ви робите, ой, не все...
НЕ бачать поставок лайна ЗСУ під виглядом мін,дронів,амуніції,але бачать що не так кажуть про зє з опою.
На їх думку 100 дописів шкодять безпеці держави більше,ніж 100.000 мін які або не лізуть,або у своїх летять! Тисячі дронів які не літають,амуніція яка не відповідає призначеню.
Як би вони себе почували у весняному одязі при -15,затегнуті турнікетом,який не спиняє,після пораненя міною яка у свїх пуляє,після розвідки дроном який не летить.
Ну тоді, ха-ха-ха, смішно...
сталин был одним из самых кровавых диктаторов за всю историю человечества и советский народ знал это не понаслышке, а на собственной шкуре, но если бы народ во время войны попробовал скинуть его, то от страны ничего бы не осталось, это аксиома!
Нет у Украины другого пути, сегодня нужно выстоять, а сделать это можно только сообща.