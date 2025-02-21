Пропаганда РФ отримала завдання просувати "переможні" наративи до роковин повномашстабного вторгнення, - ГУР

Спецслужби РФ та пропагандисти готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" - 24 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними української розвідки, за вказівкою Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

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"Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

Крім того, на росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", - йдеться в повідомленні.

Спецслужбам РФ Кремль доручив максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Таким чином РФ хоче показати нібито готовність до мирного врегулювання.

"У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру", - додали в ГУР.

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