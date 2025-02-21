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Новини Війна
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Пропаганда РФ отримала завдання просувати "переможні" наративи до роковин повномашстабного вторгнення, - ГУР

Росія просуватиме наративи про перемогу, повідомило ГУР

Спецслужби РФ та пропагандисти готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" - 24 лютого 2025 року.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними української розвідки, за вказівкою Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки і оборони у боротьбі з окупантами.

Також читайте: Зеленський про пропагандиста Карлсона: Йому варто припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад

"Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

Крім того, на росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", - йдеться в повідомленні.

Спецслужбам РФ Кремль доручив максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

Таким чином РФ хоче показати нібито готовність до мирного врегулювання.

"У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру", - додали в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС назвало брехнею заяву пропагандиста Карлсона про "перепродаж" зброї США мексиканським наркокартелям

Автор: 

війна (1443) пропаганда (2832) росія (66478) ГУР (574) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+11
А цих за скільки?
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21.02.2025 10:03 Відповісти
+9
Думаю вже час закликати всі країни в світі, в яких немає ядерної зброї, починати її виготовляти і дуже швидко, інакше, їх чекатиме така доля, як Україну.
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21.02.2025 09:54 Відповісти
+8
Таки перемогла, проект "зеленський" дуже вдалий
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21.02.2025 10:08 Відповісти
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А хіба таке завдання не є повсякденним у паРашкінських пропагандонів?...
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21.02.2025 09:53 Відповісти
Ну чого? справді. ДО Покровська з 10 серпня 2024 по21 лютого 2025 року вже на 8 км прогризли оборону. Це в км нібито небагато. А як вимірювати в мм?
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21.02.2025 10:05 Відповісти
ну и хрен на них
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21.02.2025 09:53 Відповісти
Думаю вже час закликати всі країни в світі, в яких немає ядерної зброї, починати її виготовляти і дуже швидко, інакше, їх чекатиме така доля, як Україну.
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21.02.2025 09:54 Відповісти
Навкруги самі ІПСО.
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21.02.2025 09:54 Відповісти
вивести на орбіту вивіску "планета палата №6"
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21.02.2025 13:44 Відповісти
Все було б добре, якби не було підгрунтя для цих наративів, але на жаль, воно таки є. Нехай навіть на один відсоток від правди, але цього достатньо, щоб зачепитися - кілька дибільних заяв на Заході, кілька фактів корупції, кілька фактів втрат територій та оточень через безглузді дії командування і все - далі "справа техніки".
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21.02.2025 09:55 Відповісти
Ну так фільтрувати треба.
"Україна програє на фронті".
Відкрийте Діпстейт, порівняйте динаміку втрати територій за попередні три місяці.
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21.02.2025 10:40 Відповісти
Кого цікавить динаміка? "Минулого місяця росіяни захопили 100...200...300 кв. км території України" - цього достатньо для поширення наративу, бо це є факт. А його інтерпретація - то вже надто складно.
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21.02.2025 11:04 Відповісти
Росія вважала, що вона вже перемогла у 2019.
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21.02.2025 09:58 Відповісти
Таки перемогла, проект "зеленський" дуже вдалий
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21.02.2025 10:08 Відповісти
най розкажуть за скіко купили маска, а той - донні
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21.02.2025 10:00 Відповісти
А цих за скільки?
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21.02.2025 10:03 Відповісти
най теж розкажуть
рівновага як ніяк
хоча дехто з них не куплений, а професійний
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21.02.2025 10:07 Відповісти
Надо готовиться к тяжелому перемирию и второму раунду. Только на этот раз головой думать на выборах, а не другим местом...
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21.02.2025 10:01 Відповісти
коли диктатор-скоморох царським указом наклав санкції на Порошенко, Буданов цього не підтримав. Не все так гладко в зе-банді
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21.02.2025 10:01 Відповісти
І Малюк не підтримав...
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21.02.2025 10:33 Відповісти
Не витрамав і що зробив, чи бодай сказав?
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21.02.2025 13:25 Відповісти
Ну так це було - завжди... Викривлена реальніть(розумово відсталих)... сумно, що в цій "реальності" опинились США
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21.02.2025 10:02 Відповісти
"Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги". Джерело: https://censor.net/ua/n3537071

- а де тут брехня??
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21.02.2025 10:02 Відповісти
Виходить, що брехня і кацапський наратив.
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21.02.2025 11:17 Відповісти
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21.02.2025 10:02 Відповісти
Так а тут не надо ничего продвигать. Просто надо не мешать Зеленскому закапывать себя глубже и глубже. 😐
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21.02.2025 10:21 Відповісти
Хай напишуть що переможено сто тисяч голих нєгров на чорних бтрах. Саме вночі
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21.02.2025 10:26 Відповісти
досвід війни показав:

- якщо про це заявляють тільки наші, а Захід ні сном ні духом , значить цього точно не трапиться.

- якщо про щось заявляє Захід, а наші ні сном ні духом, трапиться точно
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21.02.2025 10:39 Відповісти
"Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "США і росія про все домовились за спиною України"

То це кацапи зараз волають в Україні з кожної праски що "Трамп зливає Україну"?
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Треба Україні зайти конем і оголосити перемогу над паРашою. Ну а ****?
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21.02.2025 13:01 Відповісти
Навіть більше , прописати в конституції купу кацапських областей нашими , Трампу заявити що ми приєднуємо Техас , бо нам так хочеться , дурдом так дурдом
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21.02.2025 13:50 Відповісти
Навіщо нам історичні мексиканські землі? Краще вже претендувати на землі освоєні українцями ...
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21.02.2025 14:27 Відповісти
 
 