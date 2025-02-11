МЗС назвало брехнею заяву пропагандиста Карлсона про "перепродаж" зброї США мексиканським наркокартелям
МЗС України спростувало заяву американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона про те, що Україна нібито перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським наркокартелям.
Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кожну одиницю військової техніки, яку отримує Україна, "реально відстежують" і контролюють "незалежні механізми".
Саме тому жодна з американських інспекцій не виявила ніяких зловживань, додав речник МЗС України.
Напередодні американський журналіст Такер Карлсон, відомий своїми висловлюваннями, які фактично ретранслюють російську пропаганду, заявив, що Україна нібито перепродає зброю, яку отримує від США, мексиканським картелям.
"Ми надсилаємо цю зброю в Україну на мільярди, сотні мільярдів доларів, її крадуть, а потім перепродають нашим ворогам", - сказав Карлсон.
Підтверджень своїм словам він надати не зміг, однак запевнив, що американські спецслужби про це знають, а ЦРУ навіть отримує від цього прибутки.
Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та назвали її "старим фейком", який росіяни поширювали ще у 2022 році.
А до судо на Карлсона подати ніт?А чому?
І навіть то, що МЗС " відповіло",вже працює на Карлсона. У владі недоумки, що начебто все життя провели у піарі, але писали той піар інші люди, Зеленьський і гоп- капманія як папуги озвучували то..
Через це і дії у інформполітиці такі непрофесійні.
Суд буде йти роками, всі ці роки Карлсону Україна сплатить інформаційний майданчик, із якого Карлсон буде кожного тижня продукувати чергові нісенітниці про Україну.
Це раз.
А друге- більш сер'йозне, на фоні цих нескінечних сканлалів, дуже важко буде проходити будь- яке рішення по Україні. На законі про відновлення ленд- лізу можна буле поставити хрест, як і на інших позитивних для України речах.
Коли прийдеичас забирати від Калсона " по сулу", може виявитися так, що забирати юридично не буде кому...
то, кляті поляки. вся зброя через них йде.
Вот один американец на днях заявил мне и другим людям в комнате, что Зеленский купил себе недавно яхту за 40 миллионов долларов, и явно это с нетрудовых доходов так сказать.
Я хотел его спросить зачем она ему нужна в данное время, или хотя бы где у нее регистрация и с каких счетов оплачивается содержание или там докинг фис, но не стал утруждаться.
Поэтому когда Карлсон с миллионной аудиторией пишет что Зеленский продает хаймарсы из под полы бандам тинейджеров в американских поселках--- ему верят. Важно чувство которое вызывается заявлением, а не факты, логика или даже здравый смысл
Та і далеко не треба ходити американський сенатор була твітнула пост про Тимошенко який за рік в 22 році обріс значними статками, тому його були і усунули з ОП, але він знову всплив в міноборони...
Ще в цьому також винна адміністрація Байдена яка замнула справу з стінгером в Мексиці, з якого збили транспортний літак... і це дало повід знову таким як Карлсон на грошах у орків, зробити винними нас в цьому, хоча х... знає звідки той стінгер, може з Афганістану навіть де американці море озброєння залишили...
Біда в тому що орки вкладають в проплачені канали в соцмедіах США, великі кошти, створюють багато ботоферм а наша міністерство інформації слабко працює в цьому плані, їх більше цікавить внутрішня аудиторія, та і самі американці не приділяють увагу, розкриттю фінансування блогерів їх інформпростору...
Если бы у Америки было реальное желание прищемить хвосты тех кто раскрадает американские деньги, украинский суверенитет не стал бы проблемой для этого. Даже если бы их не выдавали, никто бы из разкрадачив носа не высунул бы из Украины.