МЗС назвало брехнею заяву пропагандиста Карлсона про "перепродаж" зброї США мексиканським наркокартелям

МЗС України спростувало заяву американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона про те, що Україна нібито перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським наркокартелям.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кожну одиницю військової техніки, яку отримує Україна, "реально відстежують" і контролюють "незалежні механізми".

Саме тому жодна з американських інспекцій не виявила ніяких зловживань, додав речник МЗС України.

Напередодні американський журналіст Такер Карлсон, відомий своїми висловлюваннями, які фактично ретранслюють російську пропаганду, заявив, що Україна нібито перепродає зброю, яку отримує від США, мексиканським картелям.

"Ми надсилаємо цю зброю в Україну на мільярди, сотні мільярдів доларів, її крадуть, а потім перепродають нашим ворогам", - сказав Карлсон.

Підтверджень своїм словам він надати не зміг, однак запевнив, що американські спецслужби про це знають, а ЦРУ навіть отримує від цього прибутки.

Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та назвали її "старим фейком", який росіяни поширювали ще у 2022 році.