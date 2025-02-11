УКР
Новини
МЗС назвало брехнею заяву пропагандиста Карлсона про "перепродаж" зброї США мексиканським наркокартелям

МЗС України спростувало заяву американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона про те, що Україна нібито перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським наркокартелям.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кожну одиницю військової техніки, яку отримує Україна, "реально відстежують" і контролюють "незалежні механізми".

Саме тому жодна з американських інспекцій не виявила ніяких зловживань, додав речник МЗС України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пропагандиста Карлсона: Йому варто припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад

Напередодні американський журналіст Такер Карлсон, відомий своїми висловлюваннями, які фактично ретранслюють російську пропаганду, заявив, що Україна нібито перепродає зброю, яку отримує від США, мексиканським картелям.

"Ми надсилаємо цю зброю в Україну на мільярди, сотні мільярдів доларів, її крадуть, а потім перепродають нашим ворогам", - сказав Карлсон.

МЗС України спростувало заяви Такера Карлсона про перепродаж зброї США

Підтверджень своїм словам він надати не зміг, однак запевнив, що американські спецслужби про це знають, а ЦРУ навіть отримує від цього прибутки.

Також у Центрі протидії дезінформації заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та назвали її "старим фейком", який росіяни поширювали ще у 2022 році.

Мексика (119) МЗС (4282) зброя (7740) пропаганда (2867) США (24362)
+17
Назвали?! Мололці!
А до судо на Карлсона подати ніт?А чому?
11.02.2025 17:05 Відповісти
+7
****** *************
11.02.2025 17:06 Відповісти
+6
цьому підару треба судовими позовами ротяку закрити..думаю андрєй барісовіч уже ******* *****, хай трохи на юристів витратить
11.02.2025 17:13 Відповісти
Санкції проти пропагандона російського потрібно ввести.
11.02.2025 18:08 Відповісти
Тому що суд потрібен самому Карлсону. Ефект Барбари Стрейзанд це називається.
І навіть то, що МЗС " відповіло",вже працює на Карлсона. У владі недоумки, що начебто все життя провели у піарі, але писали той піар інші люди, Зеленьський і гоп- капманія як папуги озвучували то..
Через це і дії у інформполітиці такі непрофесійні.
11.02.2025 20:48 Відповісти
Суд не зайвий. Та іск до Карлсона або його видання за брехню лімонів на 50 в долярах. Ну, Маск оплатить.
11.02.2025 20:59 Відповісти
Прямолінійне мислення- не найкраща чеснота.
Суд буде йти роками, всі ці роки Карлсону Україна сплатить інформаційний майданчик, із якого Карлсон буде кожного тижня продукувати чергові нісенітниці про Україну.
Це раз.
А друге- більш сер'йозне, на фоні цих нескінечних сканлалів, дуже важко буде проходити будь- яке рішення по Україні. На законі про відновлення ленд- лізу можна буле поставити хрест, як і на інших позитивних для України речах.
Коли прийдеичас забирати від Калсона " по сулу", може виявитися так, що забирати юридично не буде кому...
11.02.2025 21:23 Відповісти
Те що МЗС відповіло, згоден, так - це непрофесійно і по базарному, а от потягнути до суду, якщо ні-ні, саме те що треба - роздягнути паскуду до трусів святе діло. Але то якщо ні-ні, бо я не дуже здивуюсь, коли виявиться що у шобли рєзумєрмаків рила в мексиканському коксі.
11.02.2025 21:26 Відповісти
так, то ж не ми!
то, кляті поляки. вся зброя через них йде.
11.02.2025 17:13 Відповісти
цей пздюк з пропелером хай дивиться за своіми торгашами що постачають зброю наркокартелям.
11.02.2025 17:17 Відповісти
Брехня! Зброю продали чукотським пінгвінам!
11.02.2025 17:22 Відповісти
Ещё раз напоминаю всем что люди верят в то что хотят верить, а не в то что подтверждается фактами или даже логикой.
Вот один американец на днях заявил мне и другим людям в комнате, что Зеленский купил себе недавно яхту за 40 миллионов долларов, и явно это с нетрудовых доходов так сказать.
Я хотел его спросить зачем она ему нужна в данное время, или хотя бы где у нее регистрация и с каких счетов оплачивается содержание или там докинг фис, но не стал утруждаться.

Поэтому когда Карлсон с миллионной аудиторией пишет что Зеленский продает хаймарсы из под полы бандам тинейджеров в американских поселках--- ему верят. Важно чувство которое вызывается заявлением, а не факты, логика или даже здравый смысл
11.02.2025 17:27 Відповісти
Просто дуже багато було корупційних реальних скандалів і ні по одному немає вироку, всі тихо втікли в ЄС, орківська пропаганда користується цим та поширює через ручних блогерів в США, що американські гроші розкрадають...
Та і далеко не треба ходити американський сенатор була твітнула пост про Тимошенко який за рік в 22 році обріс значними статками, тому його були і усунули з ОП, але він знову всплив в міноборони...

Ще в цьому також винна адміністрація Байдена яка замнула справу з стінгером в Мексиці, з якого збили транспортний літак... і це дало повід знову таким як Карлсон на грошах у орків, зробити винними нас в цьому, хоча х... знає звідки той стінгер, може з Афганістану навіть де американці море озброєння залишили...

Біда в тому що орки вкладають в проплачені канали в соцмедіах США, великі кошти, створюють багато ботоферм а наша міністерство інформації слабко працює в цьому плані, їх більше цікавить внутрішня аудиторія, та і самі американці не приділяють увагу, розкриттю фінансування блогерів їх інформпростору...
11.02.2025 17:39 Відповісти
Позвольте напомнить что на Фирташа Америка завела уголовное дело за дачу взяток ( деньгами украденными у Украины ) ИНДИЙСКИМ чиновникам.
Если бы у Америки было реальное желание прищемить хвосты тех кто раскрадает американские деньги, украинский суверенитет не стал бы проблемой для этого. Даже если бы их не выдавали, никто бы из разкрадачив носа не высунул бы из Украины.
11.02.2025 20:56 Відповісти
Якщо ви живете в США то знаєте що там корупція на верху не нижча чим в Україні, просто вона узаконена і називається лобізм або "звані вечері"
11.02.2025 21:22 Відповісти
Кто это вам сказал? Она ниже на пару порядков. И что значит наверху
12.02.2025 03:54 Відповісти
Як на мене - варто було б відповісти щось накшталт "не знаємо, від чого отримує прибуток ЦРУ, але те, що Такер Карлсон отримує прибутки, розповсюджуючі кремлівські фейки - це напевно"...
11.02.2025 17:28 Відповісти
Кремлівський піздюк цей Карлсон.
11.02.2025 17:48 Відповісти
Треба на цього виродка який прислуговує рашиському режиму подати до судду, інакше це буде продовжуватись
11.02.2025 18:02 Відповісти
11.02.2025 18:05 Відповісти
не виправдовуватися треба а звертатись до суду, якщо нема доказів нехай платить мільйони за брехню, раз другий штраф заплатить то й заткнеться
11.02.2025 18:40 Відповісти
диму без вогню небуває, і арахамія зі своїми гопниками можуть таке провернути, що, весь світ буде споглядати затамувавши подих.Ми таке бидло що вміємо ВКРАСТИ ОБДУРИТИ ОББРЕХАТИ і тому подібне ,що, через це з нами вже ніхто не хоче мати справу ,а ті попересічані, що закордоном, соромляться признатися що вони українці.Все йде до того, що, на місці цього гуртожитку буде величезна сіра зона.
11.02.2025 19:45 Відповісти
 
 