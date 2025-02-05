Зеленський про пропагандиста Карлсона: Йому варто припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад
Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський пропагандист Такер Карлсон працює на кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю англійському журналісту Пірсу Моргану.
Зеленський наголосив, що Карлсон повністю повторює слова Путіна.
"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", - додав президент.
За його словами, Карлсон навмисно дезінформує людей та повторює наративи Кремля.
Зеленський також відповів на закиди Карлсона про те, що в Україні переслідують християнські конфесії, маючи на увазі заборону Московського патріархату.
Глава держави пояснив, що Московський патріархат був виключений з Ради церков України за рішенням самих релігійних інституцій, без жодного впливу влади.
Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.
Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.
В лютому 2024 року Карлсон записав інтерв'ю з російським диктатором.
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мені його навіть трошки жаль.
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щоправда Меланья килимів потім недочиститься
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Шукає виправдовувався, хто йому підгадив репутацію у Трампа?
Зеленський такий психотип, що чим гірше у нього йдуть діла - тим більше він буде шукати тих, хто "все пошкодив", голосно їх сварити та звинувачувати у всіх своїх помилках.
Отак було б гармонійніше:
"Зенельський рпо прогаданписта Карлосна"
Порошенко п"ять років бився, щоб зміцнить обороноздатність України - "барига".
Зеленський розхвиськував гроші з бюджету України - "трудяга"...
Фабрику Порошенка в Росії "язиками перемивають" до цих пір (хоч вона давно закрита і не працює) - бо "Порошенко "працював на благо Росії" і "готувався продать Україну Путіну"...
Три кінокомпанії Зеленського, "ворога Росії", до цих пір діють та приносять в Росії, йому, прибутки...