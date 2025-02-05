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Зеленський про пропагандиста Карлсона: Йому варто припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад

Зеленський звинуватив Карлсона у роботі на Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський пропагандист Такер Карлсон працює на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю англійському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський наголосив, що Карлсон повністю повторює слова Путіна.

"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", - додав президент.

За його словами, Карлсон навмисно дезінформує людей та повторює наративи Кремля.

Читайте: Готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру в Україні, - Зеленський

Зеленський також відповів на закиди Карлсона про те, що в Україні переслідують християнські конфесії, маючи на увазі заборону Московського патріархату.

Глава держави пояснив, що Московський патріархат був виключений з Ради церков України за рішенням самих релігійних інституцій, без жодного впливу влади.

Читайте також: Росія розглядає Саудівську Аравію й ОАЕ як потенційні місця зустрічі Трампа і Путіна, - Reuters

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

В лютому 2024 року Карлсон записав інтерв'ю з російським диктатором.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) пропаганда (2825) путін володимир (24124)


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Топ коментарі
+15
друга трампа образив. Це просто так не пройде. Прийдеться скандієм віддавати.
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05.02.2025 01:06 Відповісти
+14
іронія долі - зеленський жартував про Україну але з усіх боків від будь-яких брудних бумагописак приймає саме він.
мені його навіть трошки жаль.
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05.02.2025 01:05 Відповісти
+9
А чого це він Карлсона згадав?
Шукає виправдовувався, хто йому підгадив репутацію у Трампа?
Зеленський такий психотип, що чим гірше у нього йдуть діла - тим більше він буде шукати тих, хто "все пошкодив", голосно їх сварити та звинувачувати у всіх своїх помилках.
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05.02.2025 01:26 Відповісти
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іронія долі - зеленський жартував про Україну але з усіх боків від будь-яких брудних бумагописак приймає саме він.
мені його навіть трошки жаль.
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05.02.2025 01:05 Відповісти
два клоуни на арені - Бом та Бім

.
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05.02.2025 01:44 Відповісти
хто клоун? клоун за клоуна відповість ....як то кажуть ....
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05.02.2025 09:43 Відповісти
В даному випадку я навіть його не засуджую. Такі потвори сприймають дипломатію як слабкість.
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05.02.2025 07:15 Відповісти
Вот те раз. Пили и курили, вот поговорили - на уровне представителя желтой прессы.
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05.02.2025 01:05 Відповісти
друга трампа образив. Це просто так не пройде. Прийдеться скандієм віддавати.
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05.02.2025 01:06 Відповісти
С него же анализ толком не возьмешь, а вы такое пернул.
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05.02.2025 01:09 Відповісти
звісно з нього не візьмеш, бо він скандієм не сере.
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05.02.2025 01:13 Відповісти
Час є. Має навчитися.
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05.02.2025 01:34 Відповісти
тут нема чому вчитись. Якщо звечора давать скандій у гранулах, то на наступний день він буде виходить. Але у процесі оплати ця операція зайва.
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05.02.2025 01:42 Відповісти
донні посадить цю золоту брехливу курочку ЗЄ в Овальному кабінеті і вона буде нести йому рєдкозємєльні яйці

щоправда Меланья килимів потім недочиститься

.
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05.02.2025 01:48 Відповісти
пурга це не яйця, тим більше не рідкоземельні.
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05.02.2025 01:51 Відповісти
Обожнюю скандій.
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05.02.2025 07:46 Відповісти
К тому же, в отличии от Трампу, хутину вава за долги себя предлагал (навколюшках).
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05.02.2025 01:11 Відповісти
скандій дорожче за будь-якого, навіть найкращого кавеенщика.
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05.02.2025 01:15 Відповісти
Для хутина?
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05.02.2025 01:23 Відповісти
для будь-кого. Таких кавеенщиків у базарний день можно пучками купляти. Медведчук довів.
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05.02.2025 01:30 Відповісти
Краще полонієм.
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05.02.2025 06:08 Відповісти
Улыбнуло, мол, как это нечестно лизать гузно.
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05.02.2025 01:07 Відповісти
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05.02.2025 01:24 Відповісти
Уявіть тепер реакцію Трампа - ЗЕ прямо вказав світу, що улюбленець журналіст майбутнього найвеличнішого перемовника знову великої країни ... Ну як тепер це можна назвати дипломатично?
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05.02.2025 02:32 Відповісти
Просто - назвали ідіота - ідіотом ... все правильно .
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05.02.2025 10:19 Відповісти
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05.02.2025 01:25 Відповісти
А чого це він Карлсона згадав?
Шукає виправдовувався, хто йому підгадив репутацію у Трампа?
Зеленський такий психотип, що чим гірше у нього йдуть діла - тим більше він буде шукати тих, хто "все пошкодив", голосно їх сварити та звинувачувати у всіх своїх помилках.
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05.02.2025 01:26 Відповісти
Тому що в Х Карлсон ТАК ЙОГО ПРИНИЖУЄ!!! З ним. Українців ...
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05.02.2025 03:55 Відповісти
тобто в Х це все викладають інші - причому трампісти
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05.02.2025 03:57 Відповісти
При тому що вийшло інтерв'ю з Пітером Морганом в якому карлсон назвав Україну державою яка принесла найбільше зла в світі
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05.02.2025 09:59 Відповісти
Не для того Віслюк там мир роздивлявся, щоб якийсь Карлсон взяв і все зализав.
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05.02.2025 01:27 Відповісти
Зеленський про пропагандиста Карлосна

Отак було б гармонійніше:
"Зенельський рпо прогаданписта Карлосна"
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05.02.2025 01:28 Відповісти
Ооо, зараз свідки сватів заверещать : зєлєнскій прєзідєнт міра, как он єво. Настаящій патріот,он стаіт на защітє Украіни". А те що зелені ісбешні скоти творять 6 років вони не бачать мерзоти.
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05.02.2025 01:37 Відповісти
От- от...
Порошенко п"ять років бився, щоб зміцнить обороноздатність України - "барига".
Зеленський розхвиськував гроші з бюджету України - "трудяга"...
Фабрику Порошенка в Росії "язиками перемивають" до цих пір (хоч вона давно закрита і не працює) - бо "Порошенко "працював на благо Росії" і "готувався продать Україну Путіну"...
Три кінокомпанії Зеленського, "ворога Росії", до цих пір діють та приносять в Росії, йому, прибутки...
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05.02.2025 06:18 Відповісти
та поганий цей карлсон ...а нах ти йому розкази нарозказував ?!! та ще і без суфлера ...стидоба ...
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05.02.2025 01:42 Відповісти
Карлсон, де Енгельсон?!!!
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05.02.2025 01:56 Відповісти
Не припинить . Там "лимони" не кислі , а солодкі.
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05.02.2025 01:58 Відповісти
Хоч тут не збрехав
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05.02.2025 02:16 Відповісти
Доречі КЛАСНИЙ хід !!! Знаючи реакцію Кралсона... Нехай тепер Трамп думає ...ЛИЗАТИ СРАКУ ПУТІНУ - це на рівні Карлсона Але одночасно Карлсон лиже сраку ...
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05.02.2025 02:17 Відповісти
Найцікавіше в цій історії це те як саме прибиратимуть зуйла від корита і де він опиниться після цього разом з єрмаком і коломойським. Ну от куди зуйло сховає Бєню від американського правосуддя Трампа?
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05.02.2025 02:38 Відповісти
Зеленський й досі не навчився розмовляти дипломатично, сумно, схоже він зовсім не навчаємий.....
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05.02.2025 02:44 Відповісти
Та в нього й так комплекс Наполеона, а під кокосом - то взагалі бімба..
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05.02.2025 05:32 Відповісти
М-дааа... Вместо сиониста Пидорова выступает пианист Сидоров...
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05.02.2025 02:50 Відповісти
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05.02.2025 03:02 Відповісти
Зате воно презедент - йьому можна матом спілкуватись будь де, та будь з ким.
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05.02.2025 04:08 Відповісти
Культура аж пре
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05.02.2025 07:05 Відповісти
Він би міг не лизати зад путіна, але так він менше заробить
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05.02.2025 04:12 Відповісти
про лізаніє зада --- то тут карлсону ще потрібно негайно приіхати на стажировку до ..єдиного мудафону.. і особистого лізатєля зеленого зада тов. лещенко сирожи . на крайній випадок до масєйчук-каломойськой
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05.02.2025 06:19 Відповісти
А орбан? А фіцо? Там конкуренція.
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05.02.2025 06:48 Відповісти
У заголовку помилка: не "Карлосна", а "Карлсона"
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05.02.2025 07:32 Відповісти
«Ето наша карова і ми єйо зад будєм лізать!» 😂 Давно мир в очку Ху»«ла бачив?
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05.02.2025 07:52 Відповісти
Який став справедливим Боневтік, тільки забувся, як сам лизав дупу пуйлу і його терористам. Розповідав світу, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається, а в очах пуйла мир, даючи світу посил, що пуйло номальний політик і що з ним можна торгувати і вкладати в росію свої інвестиції.
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05.02.2025 08:05 Відповісти
Зеленський сам працює на путіна, а іншим радить припинити працювати на путіна. Логічно...
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05.02.2025 08:07 Відповісти
То він ревнує...
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05.02.2025 08:11 Відповісти
Хоч кажуть, що найдавніша професія у повій, все ж за логікою здається, що і у часи кроманьйонців у племені існували лоббісти, які за зайвий шматок м'яса могли рекламувати у вожді будь-якого ватажка, який міг поділитися необгризеними кістками. Журналісти - ті ж повії, платить замовник (хоч для самозаспокоєння вони й називають себе "четвертою владою"). Зеленський зробив дурницю, що зв'язався з інтерв'юерами, все одно перебрешуть і напишуть чи відтворять те, що хочуть написати. Сказане ним ніяк не допоможе отримати плюси у інформаційній війні з Мордором, скоріше зашкодить Україні, бо у журналістських повій з'явиться додаткова пожива відпрацьовувати гонорари Х-уйла.
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05.02.2025 08:25 Відповісти
Чесно кажучи, а що не так у вислові Зеленського? Чи тут грає роль факт що ЦЕ сказав він? А якби про пі дераса Карлсона, який дійсно однобоко працює на росію, сказав пан Турчинов чи Порошенко. Щоб у такому випадку сказала шановна публіка сайту. Єдине можливо, що дипломат Порошенко не назвав би цього Калсона прямо пі тером, а просто гомосексуалістом по життю. Та побажав би йому подальшого творчого життя та обережно ходити по вулицях. На всяк випадок.
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05.02.2025 09:05 Відповісти
ревнує
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05.02.2025 09:23 Відповісти
тебе тоже
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05.02.2025 10:51 Відповісти
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05.02.2025 11:28 Відповісти
 
 