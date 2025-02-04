УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини
9 736 109

Готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний варіант для досягнення мирної угоди.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.

За словами глави держави, він готовий до цього, якщо це буде "єдина конфігурація", за якої вдасться принести мир українцям і не втратити людей.

Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі, - Зеленський

Водночас він зазначив, що сьогодні Україна не може повернути всю територію, яку окупувала Росія.

"Ми не можемо втратити мільйони людей заради результату, який може й не настати... Путін не дочекається, щоб я виснажився, ми боремося за наше життя та існування, у нас немає іншого вибору, - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, які можуть стосуватися припинення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і РФ будуть змушені піти на поступки заради завершення війни, - Келлог

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) перемовини (3010) путін володимир (24124) переговори з Росією (1300) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
реально тошнить коментувати феєрічні видіння коксового ушльопка Зенелоха
показати весь коментар
04.02.2025 22:46 Відповісти
+30
Ти у Омані гнида зелена уже про все з патрушевим перетерла
показати весь коментар
04.02.2025 22:47 Відповісти
+26
Заголовок новини мав бути іншим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти.
показати весь коментар
04.02.2025 22:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гівно. Погубило Україну, а тепер "готове до переговорів". Цього уйо.ка у світі уже гидуються навіть нах. послати...
показати весь коментар
05.02.2025 08:43 Відповісти
Скільки тут гімнюків зібралося , оце всім їм дати можливість покинути Україну (бо вони-хитрожопі одразу її покинуть після ,, мирної угоди''-капітуляції) зараз , через форсування Тиси без допоміжних засобів.
показати весь коментар
05.02.2025 09:09 Відповісти
А розмов то було...
показати весь коментар
05.02.2025 09:21 Відповісти
Готов стать на калєні і заглянуть в глоза в путіну.
А такого потужного Боневтіка ліпили з пеніфайза
показати весь коментар
05.02.2025 09:29 Відповісти
пасматрєтьвглаза-2
показати весь коментар
05.02.2025 09:33 Відповісти
ВІд "увідєть в глазах путіна мір" до "он мєня чітаєт врахом".
показати весь коментар
05.02.2025 10:22 Відповісти
ни за столом а под столом, с членом путина во рту, глядя ему в глаза
показати весь коментар
05.02.2025 10:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 