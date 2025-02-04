Готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний варіант для досягнення мирної угоди.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.

За словами глави держави, він готовий до цього, якщо це буде "єдина конфігурація", за якої вдасться принести мир українцям і не втратити людей.

Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - наголосив Зеленський.

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Водночас він зазначив, що сьогодні Україна не може повернути всю територію, яку окупувала Росія.

"Ми не можемо втратити мільйони людей заради результату, який може й не настати... Путін не дочекається, щоб я виснажився, ми боремося за наше життя та існування, у нас немає іншого вибору, - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, які можуть стосуватися припинення війни в Україні.

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