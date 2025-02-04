Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі, - Зеленський

Окупована Запорізька атомна електростанція нині не працює та залишається дуже небезпечною, оскільки перебуває під контролем російських загарбників.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова держави зазначив, що Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії, а також щоб на території станції не було російських бойовиків. Однак не вийшло домовитися про це з російською стороною.

За словами Зеленського, адміністрація експрезидента США Джо Байдена пропонувала нашій країні припинити атаки на енергетичні об'єкти у Росії.

Тоді у відповідь Україна запропонувала, щоб і Росія припинила свої удари по українській енергетиці.

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"Я про це спілкувався відкрито з іншими лідерами. І мені американці сказали: так, ми готові (до пропозиції - ред.) не стріляти по енергетиці по обидва боки, але цього не сталося, тому що Росія не зацікавлена", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що зараз ЗАЕС не працює, оскільки там немає справедливого і професійного менеджменту України.

"Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - резюмував він.

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