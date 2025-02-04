УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини
2 015 11

Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі, - Зеленський

Зеленський заявив, що окупацію ЗАЕС обговорять на перемовинах з РФ

Окупована Запорізька атомна електростанція нині не працює та залишається дуже небезпечною, оскільки перебуває під контролем російських загарбників. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Голова держави зазначив, що Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії, а також щоб на території станції не було російських бойовиків. Однак не вийшло домовитися про це з російською стороною.

За словами Зеленського, адміністрація експрезидента США Джо Байдена пропонувала нашій країні припинити атаки на енергетичні об'єкти у Росії.

Тоді у відповідь Україна запропонувала, щоб і Росія припинила свої удари по українській енергетиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької АЕС, - Зеленський

"Я про це спілкувався відкрито з іншими лідерами. І мені американці сказали: так, ми готові (до пропозиції - ред.) не стріляти по енергетиці по обидва боки, але цього не сталося, тому що Росія не зацікавлена", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що зараз ЗАЕС не працює, оскільки там немає справедливого і професійного менеджменту України.

"Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ повідомило про два вибухи біля Запорізької АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) переговори з Росією (1300) Запорізька АЕС (1429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
6 рік його "політичної" кар'єри. 11-й рік війни закінчується.
Воно не те, що чужі помилки не враховує, воно на своїх не вчиться! "Мир в очах путіна", "просто пєрєстать стрєлять", "шатли" до "там же наші люди", "росіяни теж люди і не хочуть війни", "ми думали, що вони не будуть руйнувати/вбивати"... І ще, ще, ще....
Тепер воно знову, в рожевих окулярах, вилазить з теплої ванни своєї мильної бульбашки паралельного всесвіту, відкриває рота і... Знов чомусь мені соромно за оце недолуге популістичне базікало-диктора...
показати весь коментар
04.02.2025 19:57 Відповісти
+5
Так запрещены переговоры! Зеля нарик)) уже забыл
показати весь коментар
04.02.2025 20:01 Відповісти
+4
Вот и начали всплывать подробности после прихода Трампа. Оказывается зешобла во всю торговалась со срашкой ,всё это время (Население как и положено мудрому нариду ничего конечно не знало про еврейскипй шахер -махер ..Вот так проснётесь в одно прекрасное утро ,а по Едыному гавномарофону вам сообщат, что уже пидпысани очередные угоды со срашкой (То что там будет закреплена потеря Украиной территорий даже не сомневайтесь )Вам преподнесут всё это в перемешку со словесным поносом--- Патужный Пэрспэктыва Партнэры Выборы Инагурацийный Сталый Довгоочикуванный ...............
показати весь коментар
04.02.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так наче давненько була інформація, що переговорів проти ударів по енергетиці не було, і що путін це вигадав.🤔.
показати весь коментар
04.02.2025 19:44 Відповісти
6 рік його "політичної" кар'єри. 11-й рік війни закінчується.
Воно не те, що чужі помилки не враховує, воно на своїх не вчиться! "Мир в очах путіна", "просто пєрєстать стрєлять", "шатли" до "там же наші люди", "росіяни теж люди і не хочуть війни", "ми думали, що вони не будуть руйнувати/вбивати"... І ще, ще, ще....
Тепер воно знову, в рожевих окулярах, вилазить з теплої ванни своєї мильної бульбашки паралельного всесвіту, відкриває рота і... Знов чомусь мені соромно за оце недолуге популістичне базікало-диктора...
показати весь коментар
04.02.2025 19:57 Відповісти
Так запрещены переговоры! Зеля нарик)) уже забыл
показати весь коментар
04.02.2025 20:01 Відповісти
хотеть чтобы встал или встанет большая разница
показати весь коментар
04.02.2025 20:03 Відповісти
Вот и начали всплывать подробности после прихода Трампа. Оказывается зешобла во всю торговалась со срашкой ,всё это время (Население как и положено мудрому нариду ничего конечно не знало про еврейскипй шахер -махер ..Вот так проснётесь в одно прекрасное утро ,а по Едыному гавномарофону вам сообщат, что уже пидпысани очередные угоды со срашкой (То что там будет закреплена потеря Украиной территорий даже не сомневайтесь )Вам преподнесут всё это в перемешку со словесным поносом--- Патужный Пэрспэктыва Партнэры Выборы Инагурацийный Сталый Довгоочикуванный ...............
показати весь коментар
04.02.2025 20:05 Відповісти
Та хіба ж можна з кацапами діалог вести? Він же сам заборонив. Треба рятувати президента...
показати весь коментар
04.02.2025 20:15 Відповісти
Щоб шашлик не їв?
показати весь коментар
04.02.2025 20:47 Відповісти
арахамія, умєров, жумаділов. зєлєнський. шуфріч і т.д.
показати весь коментар
04.02.2025 21:27 Відповісти
Греблі немає. Обладнання для обслуговування блоків не застосовують планових ремонтів. Учбові корпуси для персоналу і перекваліфікації давно вивезених на територію ворога.
Тому цінність станції завідомо завищена.
показати весь коментар
04.02.2025 22:14 Відповісти
Для цього потрібно було два роки мовчати? Україна повинна була відразу заявити про те, що всі угоди з Магате не коштують і виїденого яйця.Чому? Тому що захоплення ядерних об'єктів України є цвяхом у труну Магате як гаранта нерозповсюдження я\з.
показати весь коментар
04.02.2025 22:22 Відповісти
Простими словами - зеленский вже віддав оте все ху....у.
показати весь коментар
05.02.2025 04:27 Відповісти
 
 