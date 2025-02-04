Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької АЕС, - Зеленський
Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+11 Roman Stambul
показати весь коментар04.02.2025 18:40 Відповісти Посилання
+11 gr1959
показати весь коментар04.02.2025 18:46 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар04.02.2025 18:46 Відповісти Посилання
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а що тут сталося з дими двома поки що невідомо ,
мабуть , кацапи запідозрили іх у зраді !!
Орки кончені , щоб ви всі здохли 🤬
В плечах не тисне.
Вся ЗАЕС, весь Енергодар потрапив у полон ще тоді...