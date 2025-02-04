Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької АЕС, - Зеленський

Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - розповів Зеленський.

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