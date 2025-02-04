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Новини
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Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької АЕС, - Зеленський

Володимир Зеленський

Росіяни взяли в полон двох працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - розповів Зеленський.

Також читайте: МАГАТЕ повідомило про два вибухи біля Запорізької АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) полонені (2298) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+11
а полонених з Азовсталі вже усіх повернув??
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04.02.2025 18:40 Відповісти
+11
А чого б й не взяти у полон тих, кого ЗРАДИЛИ й ПРОДАЛИ за три роки з 2019 по 2022 роки ? Добре що тільки двох, а не дві сотні працівників АЕС. Чого кацапи доїхали по автобанах аж до АЕС ? Хто їм дозволив ? Шашликами ? Чи бажанням подивитись в .... очко ?
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04.02.2025 18:46 Відповісти
+7
Всі працівники ЗАЕС вже давно під контролем кацапів ,
а що тут сталося з дими двома поки що невідомо ,
мабуть , кацапи запідозрили іх у зраді !!
Орки кончені , щоб ви всі здохли 🤬

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04.02.2025 18:46 Відповісти
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а полонених з Азовсталі вже усіх повернув??
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04.02.2025 18:40 Відповісти
а в чому твоя мета протиставляти одних полонених українців іншим полоненим українцям? Чи думаєш працівників АЕС за український контент не катують а годують смаколиками?
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04.02.2025 23:44 Відповісти
Дозвольте дати нам ядерну зброю. Дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити росію - Зеленський
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04.02.2025 18:42 Відповісти
І що Янелох з ними зробить? На Москву запустить? Навіть якщо допустити, що йому це дозволять, то скільки ядерних бомб прилетить зовсім законно у відповідь з Кацапії?
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04.02.2025 19:20 Відповісти
А чого б й не взяти у полон тих, кого ЗРАДИЛИ й ПРОДАЛИ за три роки з 2019 по 2022 роки ? Добре що тільки двох, а не дві сотні працівників АЕС. Чого кацапи доїхали по автобанах аж до АЕС ? Хто їм дозволив ? Шашликами ? Чи бажанням подивитись в .... очко ?
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04.02.2025 18:46 Відповісти
Всі працівники ЗАЕС вже давно під контролем кацапів ,
а що тут сталося з дими двома поки що невідомо ,
мабуть , кацапи запідозрили іх у зраді !!
Орки кончені , щоб ви всі здохли 🤬

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04.02.2025 18:46 Відповісти
разом із зеленими виродками
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04.02.2025 18:48 Відповісти
Зеля з Єрмачком, взяли в полон всю Україну і нічого.
В плечах не тисне.
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04.02.2025 18:56 Відповісти
Під "особистий контроль", як з Журавлем, чи під "особисті гарантії", як з захисниками "Азовсталі"?
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04.02.2025 19:07 Відповісти
Міняй на кацапських попів, в нас їх дохолери і ще трохи
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04.02.2025 19:16 Відповісти
Можна поскаржитись Гроссі. Ще можна у Сфатул Церій та Большой Хурулдан
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04.02.2025 19:29 Відповісти
Вони їх взяли у полон ще у березні 2022, коли якесь зелене муйло "проіпало" (цитата по Люсі Абристовичу) Південь.

Вся ЗАЕС, весь Енергодар потрапив у полон ще тоді...
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04.02.2025 21:58 Відповісти
 
 