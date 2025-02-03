Росія розглядає Саудівську Аравію й ОАЕ як потенційні місця зустрічі Трампа і Путіна, - Reuters

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters із посиланням на два російські джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, останніми тижнями високопоставлені чиновники РФ відвідали й Саудівську Аравію, і ОАЕ.

Однак російська сторона неодноразово заперечувала будь-які прямі контакти з адміністрацією США щодо підготовки телефонної розмови Путіна з Трампом, яка б передувала їхній особистій зустрічі.

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Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати та співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки Саудівської Аравії та ОАЕ зі Сполученими Штатами.

Reuters наголошує: і Трамп, і Путін мають дружні відносини з лідерами зазначених арабських країн.

"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Він описав кронпринца як "фантастичного хлопця" під час своєї промови відеозвʼязком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - пише агентство.

Водночас Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого з часів холодної війни обміну полоненими між США та Росією.

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Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, які можуть стосуватися припинення війни в Україні.

Також Дональд Трамп заявляв, що вже почав "дуже серйозні" дискусії з Росією про завершення війни.