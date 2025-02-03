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Новини
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Росія розглядає Саудівську Аравію й ОАЕ як потенційні місця зустрічі Трампа і Путіна, - Reuters

Трамп хоче зустрітися з Путіним: ЗМІ дізналися можливі місця зустрічі

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення зустрічі на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters із посиланням на два російські джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, останніми тижнями високопоставлені чиновники РФ відвідали й Саудівську Аравію, і ОАЕ.

Однак російська сторона неодноразово заперечувала будь-які прямі контакти з адміністрацією США щодо підготовки телефонної розмови Путіна з Трампом, яка б передувала їхній особистій зустрічі.

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Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати та співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки Саудівської Аравії та ОАЕ зі Сполученими Штатами.

Reuters наголошує: і Трамп, і Путін мають дружні відносини з лідерами зазначених арабських країн.

"Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим іноземним главою держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Він описав кронпринца як "фантастичного хлопця" під час своєї промови відеозвʼязком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - пише агентство.

Водночас Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого з часів холодної війни обміну полоненими між США та Росією.

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Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, які можуть стосуватися припинення війни в Україні.

Також Дональд Трамп заявляв, що вже почав "дуже серйозні" дискусії з Росією про завершення війни.

Автор: 

ОАЕ (343) путін володимир (24124) Саудівська Аравія (578) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+4
"Про Україну без України" - Зе-мразь остаточно ВСЕ ПОХЕРИВ!
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03.02.2025 15:27 Відповісти
+4
А чо не в Оман, там усьо такоє радноє...
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03.02.2025 15:35 Відповісти
+3
А може краще одразу Гаага?
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03.02.2025 15:30 Відповісти
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"Про Україну без України" - Зе-мразь остаточно ВСЕ ПОХЕРИВ!
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03.02.2025 15:27 Відповісти
А може краще одразу Гаага?
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03.02.2025 15:30 Відповісти
коріння "трабона" і "зезедента" проросло ще в ті часи.коли мати народила Юду.
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03.02.2025 15:30 Відповісти
А чо не в Оман, там усьо такоє радноє...
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03.02.2025 15:35 Відповісти
там дуже все "по-домашньому" - у воду два рази не ввійти!
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03.02.2025 15:37 Відповісти
Теж одразу подумав за Саудівську Аравію.Хуйло би не поїхав в Швейцарію.
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03.02.2025 15:49 Відповісти
До речі в Швейцарії б йому було безпечніше...
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03.02.2025 16:13 Відповісти
Ні.Він не полетить в Європу.В Туреччину ще може.
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03.02.2025 17:14 Відповісти
саудити - кращі друзі ****@, разом заробляють, разом сша нагинають, - і не важливо хто там президент. Трамп погодиться з усім, сирійський сценарій чекає на нас.
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03.02.2025 16:09 Відповісти
А ермаку с клоуном больше нравится Оман.
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03.02.2025 16:17 Відповісти
 
 