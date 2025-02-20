Закликав до захоплення України: російський актор Пєвцов заочно засуджений до 10 років ув’язнення, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс заочний вирок Дмитру Пєвцову - актору, а також чинному депутату Держдуми РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, Пєвцов входить до кола осіб, наближених до Кремля, та відкрито підтримує агресію РФ проти України. Його неодноразово помічали серед учасників пропагандистських заходів за участю Володимира Путіна, де він поширював антиукраїнські наративи.

Також встановлено, що Пєвцов активно виступав у російських медіа, закликаючи до захоплення всієї території України та повалення її конституційного ладу. В одному з інтерв’ю він заявляв, що особисто голосував за "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

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Окрім цього, засуджений заперечував воєнні злочини російської армії, зокрема руйнування Маріуполя та злочини проти цивільного населення.

На підставі зібраних доказів український суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Вирок передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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