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Закликав до захоплення України: російський актор Пєвцов заочно засуджений до 10 років ув’язнення, - СБУ

Російський актор Пєвцов отримав 10 років ув’язнення в Україні

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс заочний вирок Дмитру Пєвцову - актору, а також чинному депутату Держдуми РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, Пєвцов входить до кола осіб, наближених до Кремля, та відкрито підтримує агресію РФ проти України. Його неодноразово помічали серед учасників пропагандистських заходів за участю Володимира Путіна, де він поширював антиукраїнські наративи.

Також встановлено, що Пєвцов активно виступав у російських медіа, закликаючи до захоплення всієї території України та повалення її конституційного ладу. В одному з інтерв’ю він заявляв, що особисто голосував за "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.

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Окрім цього, засуджений заперечував воєнні злочини російської армії, зокрема руйнування Маріуполя та злочини проти цивільного населення.

На підставі зібраних доказів український суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Вирок передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

актор (144) СБУ (13061) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+13
Колись кіно таке було Бандітскій пітербург. Там цей кацап грав позитивну, таку, душевну роль. Ці істоти дуже якісно вміють прикидатися людьми.
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20.02.2025 16:37 Відповісти
+8
Буде лише сезон "Спали кацапа".
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20.02.2025 16:34 Відповісти
+7
А може краще самокат.... ? Навіщо потвору 10 років годувати.... ? Хоч і баландою... ?
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20.02.2025 16:32 Відповісти
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20.02.2025 16:31 Відповісти
Буде лише сезон "Спали кацапа".
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20.02.2025 16:34 Відповісти
А може краще самокат.... ? Навіщо потвору 10 років годувати.... ? Хоч і баландою... ?
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20.02.2025 16:32 Відповісти
Краще прогодувати 9 років і 11 місяців а потім самокат.
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20.02.2025 17:22 Відповісти
У міжнародний розшук хоч подали?
Чи будемо чекати поки на територію України приїде (ну, раптово зглузу з'їде та сунется)?
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20.02.2025 16:33 Відповісти
Самокат в студію
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20.02.2025 16:35 Відповісти
Колись кіно таке було Бандітскій пітербург. Там цей кацап грав позитивну, таку, душевну роль. Ці істоти дуже якісно вміють прикидатися людьми.
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20.02.2025 16:37 Відповісти
А потім вияснилось що вухатий не такий вже і мужній ,як в кіно... а скажемо навпаки(це так щоб толерантно).
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20.02.2025 16:42 Відповісти
Я з ним тільки Королеву Марго та Графиню де Монсоро дивилась..серіали 1996-1997..зараз глянула його фільмографію..капець скільки всілякого..
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20.02.2025 16:50 Відповісти
Він єврей.
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20.02.2025 20:05 Відповісти
Скільки за його голову дають?
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20.02.2025 16:37 Відповісти
Думаю більше, чим за крайню плоть...
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20.02.2025 17:48 Відповісти
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20.02.2025 16:40 Відповісти
дмітрій народився у москві у 1963 році. Його батько був відомим на весь союз тренером з п'ятиборства, а мама спортивним лікарем і займалася верховою їздою. Хвали її Ноемі Семенівна Роберт. Інтернет натякає на її сефардське коріння, а саме на походження із середньовічної Іспанії. Але ім'я та прізвище типові ашкеназькі, тобто, йдуть від німецьких євреїв. Ноемі - це ******* варіація давньоєврейського імені Ноемінь («приємна») - так звали одну з другорядних героїнь Старого Заповіту.

Щодо батька, то він, начебто, слов'янин. Принаймні, на це вказує його прізвище. Але річ у тім, що Пєвцови є і серед євреїв - у даному випадку це родове ім'я походить від відповідної професії в синагозі. Люди, які співали під час іудейського богослужіння, отримували різні прізвища, залежно від того, де жили. Співаків, Хазанов, Співак, Зінгер, Кантор - усі ці традиційні єврейські прізвища означають у перекладі «співак».

Так чи інакше, галахічний єврей дмітрій пєвцов з волі своєї матері в дитинстві пройшов усі необхідні обряди. Актор неодноразово приїжджав до Ізраїлю,, відвідуючи всі іудейські святині, включно зі стіною плачу, він одягав тфілін (спеціальну коробку з молитвами),, а його спільний син з Ольгою Дроздовою пройшов процедуру брит-міла, тобто, обрізання.

Щодо самого дмитра, то він на запитання про власну національність повідомляв журналістам, що вважає себе то росіянином, то євреєм, залежно від обставин. Але з певного моменту артист, судячи з усього, вирішив, що він все-таки більше є росіянином. Сталося це майже через двадцять років шлюбу з Ольгою Дроздовою. Але не через вплив цієї віруючої жінки став. Річ у тім, що 2012 році пішов з життя син пєвцова.

У результаті актор охрестився і став більше замислюватися про своє духовне життя. За його словами, вірянин православної релігії зобов'язаний працювати над собою щомиті. Також він кардинально змінив свої політичні переконання і став щирим прихильником чинної влади.
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20.02.2025 16:50 Відповісти
А чому до цієї пори немає вироків на рашиських пропагандонів : соловйова ,скабеєву ,сімонян ,кісельова та іншу паскуду.
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20.02.2025 16:47 Відповісти
Мені воно бридке ще з 90-х, коли він грав у кооперативному кіно всяких "крєпкіх орєшков"...
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20.02.2025 16:58 Відповісти
може почему з бойка і регіоналів
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20.02.2025 16:59 Відповісти
Гнида йо@ана
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20.02.2025 17:11 Відповісти
Ця пся крев - гидота та сором єврейського народу 🥸
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20.02.2025 17:28 Відповісти
Причкм рогатая так как его женушка патриотатка путалась со всеми и иностранцами тоже.
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20.02.2025 18:25 Відповісти
Нагальніших питань немає?
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21.02.2025 09:41 Відповісти
 
 