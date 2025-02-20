Закликав до захоплення України: російський актор Пєвцов заочно засуджений до 10 років ув’язнення, - СБУ
За матеріалами Служби безпеки України суд виніс заочний вирок Дмитру Пєвцову - актору, а також чинному депутату Держдуми РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, Пєвцов входить до кола осіб, наближених до Кремля, та відкрито підтримує агресію РФ проти України. Його неодноразово помічали серед учасників пропагандистських заходів за участю Володимира Путіна, де він поширював антиукраїнські наративи.
Також встановлено, що Пєвцов активно виступав у російських медіа, закликаючи до захоплення всієї території України та повалення її конституційного ладу. В одному з інтерв’ю він заявляв, що особисто голосував за "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії.
Окрім цього, засуджений заперечував воєнні злочини російської армії, зокрема руйнування Маріуполя та злочини проти цивільного населення.
На підставі зібраних доказів український суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Вирок передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Чи будемо чекати поки на територію України приїде (ну, раптово зглузу з'їде та сунется)?
Щодо батька, то він, начебто, слов'янин. Принаймні, на це вказує його прізвище. Але річ у тім, що Пєвцови є і серед євреїв - у даному випадку це родове ім'я походить від відповідної професії в синагозі. Люди, які співали під час іудейського богослужіння, отримували різні прізвища, залежно від того, де жили. Співаків, Хазанов, Співак, Зінгер, Кантор - усі ці традиційні єврейські прізвища означають у перекладі «співак».
Так чи інакше, галахічний єврей дмітрій пєвцов з волі своєї матері в дитинстві пройшов усі необхідні обряди. Актор неодноразово приїжджав до Ізраїлю,, відвідуючи всі іудейські святині, включно зі стіною плачу, він одягав тфілін (спеціальну коробку з молитвами),, а його спільний син з Ольгою Дроздовою пройшов процедуру брит-міла, тобто, обрізання.
Щодо самого дмитра, то він на запитання про власну національність повідомляв журналістам, що вважає себе то росіянином, то євреєм, залежно від обставин. Але з певного моменту артист, судячи з усього, вирішив, що він все-таки більше є росіянином. Сталося це майже через двадцять років шлюбу з Ольгою Дроздовою. Але не через вплив цієї віруючої жінки став. Річ у тім, що 2012 році пішов з життя син пєвцова.
У результаті актор охрестився і став більше замислюватися про своє духовне життя. За його словами, вірянин православної релігії зобов'язаний працювати над собою щомиті. Також він кардинально змінив свої політичні переконання і став щирим прихильником чинної влади.