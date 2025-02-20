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Підпалили сільраду та двері квартир військових: СБУ затримала чотирьох паліїв на Волині та Київщині. ФОТОрепортаж

У Київській та Волинській областях затримали чотирьох підпалювачів. Їхніми цілями були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Росіяни дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали "легкі гроші" у Telegram-каналах.

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Київська область

Затримано трьох жителів Обухівського району віком 18 та 20 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині.

Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано сімох паліїв, які виконували замовлення РФ на Одещині та Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Волинська область

Затримано 38-річного місцевого, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після "відсидки" пішов на співпрацю з ФСБ.

За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.

Його затримали на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.

У затриманих виявили засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Також читайте: Коригували удари РФ по Харківщині: викрито двох інформаторів ФСБ, які шпигували за ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі їм повідомлено про підозру  відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду: викрито злочинну групу на Одещині. ФОТОрепортаж

Чотирьох паліїв затримано у Київській та Волинській областях
Чотирьох паліїв затримано у Київській та Волинській областях
Чотирьох паліїв затримано у Київській та Волинській областях

Автор: 

Київська область (4133) підпал (705) СБУ (13061) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+10
Вже навіть не питаю, звідки беруться ці довбограї. Вони будуть постійно, їх більшість. Такі розумники вибирають трампа, фіцо, зе.. та подібних.
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20.02.2025 13:19 Відповісти
+6
При підпалі вилив на себе каністру бензину - може б хтось задумався
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20.02.2025 13:15 Відповісти
+6
це ж діти, до 25-и років то дітки і їх неможна мобілізувати, бо хто ж папріколу буде голосувати щоб зелена влада ще 5 років мародерила? Нехай собі бавляться
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20.02.2025 13:28 Відповісти
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ось коли вони замість бумажечки будуть тримати свої фаберже для фото тоді буде ефект на інших
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20.02.2025 13:14 Відповісти
При підпалі вилив на себе каністру бензину - може б хтось задумався
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20.02.2025 13:15 Відповісти
Вже навіть не питаю, звідки беруться ці довбограї. Вони будуть постійно, їх більшість. Такі розумники вибирають трампа, фіцо, зе.. та подібних.
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20.02.2025 13:19 Відповісти
ух ти!
волинські зої космедем'янські?
на батьківщині оун упа?
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20.02.2025 13:26 Відповісти
це ж діти, до 25-и років то дітки і їх неможна мобілізувати, бо хто ж папріколу буде голосувати щоб зелена влада ще 5 років мародерила? Нехай собі бавляться
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20.02.2025 13:28 Відповісти
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20.02.2025 13:50 Відповісти
Маємо наслідок впливу московського пархату, Волинь вже не вперше показує себе проросійською, ще з часів майдану там нищили природу за ради добування бурштину, а секта пальчиком не махає, що то є важкий гріх, а нїавпаки на цьому користається! Та й згадати волинську різню поляків, яку організували віруючі моспархату!
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20.02.2025 13:51 Відповісти
Не звізди ,що Волинь проросійська,просто багато асвабадітєлєй залишилось по другій світовій війні.Так само можна звинуватити тернополян , що що там діє московська Почаївська лавра , або львіщину за анну герман,шурму чи опецька комуняцького голуба.
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20.02.2025 14:04 Відповісти
У СРСР навмисно намагалися змішати народи і тому після навчання в ВУЗах українців направляли на Далекий схід та на Північ, а роССіян саме в Україну, це ж робилось і у інших республіках Союзу, Та й у армії більшість служила далеко від свого дому, але не треба забувати як до 2014-го року по всій нашій країні розповсюджувалась рашистська пропаганда. Навіть у серіалах що знімались в Україні головні ролі переважно віддавались московитам а по телебаченню їх демонстрували виключно роССійською мовою. Тому взагалі не варто поділяти регіони на "пророССійські" та "патріотичні", особливо зараз після повномасштабного нападу рашистів. А паршиві вівці є у будь якому стаді!
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20.02.2025 14:31 Відповісти
Мабуть настав час показової страти.... Хлопці з фронту, скажіть своє слово!
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20.02.2025 14:18 Відповісти
Всі подібні злочини не викликають в мене подиву бо коли чуєш від ******** молоді й дорослих слова укрАїнський, укрАїнці з наголосом на "А" що є наративом Московії що розповсюджує казки про походження назви нашої держави й мови від слова "окрАїна" (хоча в українській мові такого слова ніколи не було і воно перекладається як "околиця"), і те як люди що ніколи не бачили в очі "рубль" називають цим словом гривню, зрозуміло що навіть на рівні підсвідомості для них все украЇнське є неприйнятним внаслідок відповідного виховання батьками, вчителями й суспільства!
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20.02.2025 14:22 Відповісти
ну яким треба бути недоумком, щоб так похерети своє життя в 18-20 років!
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20.02.2025 18:05 Відповісти
Це не недоумки а кацапсячі потвори чому біляцих ********* не сидять батьки
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21.02.2025 10:51 Відповісти
 
 