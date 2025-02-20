Підпалили сільраду та двері квартир військових: СБУ затримала чотирьох паліїв на Волині та Київщині. ФОТОрепортаж

У Київській та Волинській областях затримали чотирьох підпалювачів. Їхніми цілями були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Росіяни дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали "легкі гроші" у Telegram-каналах.

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Київська область

Затримано трьох жителів Обухівського району віком 18 та 20 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині.

Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.

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Волинська область

Затримано 38-річного місцевого, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після "відсидки" пішов на співпрацю з ФСБ.

За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.

Його затримали на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.

У затриманих виявили засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

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Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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