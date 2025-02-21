Готували теракти на Київщині: затримано виконавців, які працювали на РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція затримали двох агентів ФСБ, які готували підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.





За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала двох безробітних мешканців Київщини - 27-річного чоловіка з наркотичною залежністю та його співмешканку. Вони шукали "легкий заробіток" у телеграм-каналах і погодилися виконати завдання російських кураторів.

Зазначено, що зловмисники орендували житло в хостелі під Києвом і розпочали виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП). Для цього вони придбали:

хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини,

металеві болти, цвяхи та алюмінієву стружку як уражаючі елементи,

вогнегасник, який мав стати контейнером для вибухівки.

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Після завершення виготовлення СВП агенти планували отримати від ФСБ координати для його встановлення та здійснення вибуху.

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку терактів і задокументували контакти агентів із ФСБ. У фінальній фазі спецоперації підозрюваних затримали "на гарячому", коли вони саме виготовляли вибухові компоненти.

Під час обшуків у них вилучили:

2 кг вибухової речовини,

перероблений вогнегасник для маскування вибухівки,

уражаючі елементи,

мобільні телефони з доказами контактів з ФСБ,

відеореєстратор, призначений для фіксації теракту.

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Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до теракту за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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