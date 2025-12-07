РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения, - 16-й АК

Печенежская дамба в Харьковской области длительное время является объектом систематических российских атак.

Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг пытается уничтожить дамбу

"Печенежская дамба длительное время является объектом систематических российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами. Только за последние дни зафиксировано несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов", - говорится в сообщении.

Планы реагирования Сил обороны

В корпусе отметили, что украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. В частности, заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования.

"Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", - говорится в заявлении.

Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не окажет критического влияния на ведение боевых действий.

И, в-третьих, в случае необходимости Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам.

Критически важный объект

Военные подчеркнули, что Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I.

Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

Что предшествовало?

Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

