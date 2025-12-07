РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения, - 16-й АК
Печенежская дамба в Харьковской области длительное время является объектом систематических российских атак.
Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг пытается уничтожить дамбу
"Печенежская дамба длительное время является объектом систематических российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами. Только за последние дни зафиксировано несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов", - говорится в сообщении.
Планы реагирования Сил обороны
В корпусе отметили, что украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. В частности, заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования.
"Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", - говорится в заявлении.
- Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не окажет критического влияния на ведение боевых действий.
- И, в-третьих, в случае необходимости Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам.
Критически важный объект
Военные подчеркнули, что Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.
Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I.
Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.
Что предшествовало?
Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.
Це типу люди які знищують дамби одного дня ЩОСЬ там підпишуть і такі "ну все по домам будемо вирощувати агрус?"
Вони їх завжди знищували , а потім жили в мирі ... певний час ... до нової війни !
Тобто величезна територоія залишиться без логістики! А наші "хенерали" докладають,
що у них все в порядку.