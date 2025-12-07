РУС
1 090 5

РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения, - 16-й АК

Печеніги

Печенежская дамба в Харьковской области длительное время является объектом систематических российских атак.

Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг пытается уничтожить дамбу

"Печенежская дамба длительное время является объектом систематических российских атак. Враг пытался поразить ее иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами. Только за последние дни зафиксировано несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов", - говорится в сообщении.

Планы реагирования Сил обороны 

В корпусе отметили, что украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. В частности, заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования.

"Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", - говорится в заявлении.

  • Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не окажет критического влияния на ведение боевых действий.
  • И, в-третьих, в случае необходимости Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам.

Читайте также: Повреждение врагом Кураховской плотины: вылилось 15 миллионов кубометров воды - жилье не затопило

Критически важный объект

Военные подчеркнули, что Печенежская дамба — критически важный объект, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I.

Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

Что предшествовало?

Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. КАРТА

Автор: 

обстрел (30794) плотина (26) Харьковская область (1985) Чугуевский район (290) Печенеги (7)
Правила форума Совет форумчан
ХТОСЬ ВІРИТЬ В МИР?

Це типу люди які знищують дамби одного дня ЩОСЬ там підпишуть і такі "ну все по домам будемо вирощувати агрус?"
показать весь комментарий
07.12.2025 18:17 Ответить
А що дивує ?
Вони їх завжди знищували , а потім жили в мирі ... певний час ... до нової війни !
показать весь комментарий
07.12.2025 18:40 Ответить
Які запасні? Якщо дамбу зруйнують буде відрізана вся територія (На карті зеленим).
Тобто величезна територоія залишиться без логістики! А наші "хенерали" докладають,
що у них все в порядку.
показать весь комментарий
07.12.2025 18:33 Ответить
Напевно через Базилівку дорога піде - відстань така сама , просто там дорога гірша ...
показать весь комментарий
07.12.2025 18:43 Ответить
Правый берег Донца ниже Старого Салтова обрывистый и высокий до Хатомли. Выже же старого Салтова ширина водохранилища в среднем 2км. Выше высоковольтной и до практически Волчанска болото с камышами и узкими протоками. Не представляю, как там можно организовать альтернативные маршруты. Взрывать дамбу ***** до захвата всего левого берега не будут, чтоб не упрощать логистики ЗСУ. А уж потом обязательно.
показать весь комментарий
07.12.2025 18:46 Ответить
 
 