Ударные дроны РФ атаковали многоэтажку в Ахтырке: есть раненые

В ночь на 8 декабря Россия осуществила атаку на Ахтырскую громаду тремя ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано попадание в многоэтажку.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предварительно пять гражданских получили ранения, все они находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о состоянии людей и полном масштабе разрушений уточняется, - говорится в сообщении Сумской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ систематически атакует Печенежскую дамбу, на случай поражения объекта разработаны запасные маршруты движения, - 16-й АК

Работы по ликвидации последствий

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и местные коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.



"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — цинично и подло. В очередной раз — в то время, когда люди спали в своих домах", - добавили в ОГА.

Местные службы обеспечивают эвакуацию людей из опасных районов и восстанавливают поврежденные коммуникации. Жителям советуют соблюдать сигналы воздушной тревоги и не покидать укрытия без необходимости.

Читайте также: Враг атаковал Сумскую область: ранен спасатель, повреждено здание пожарной части. ФОТОрепортаж

Угроза новых ударов и рекомендации

Угроза новых вражеских ударов в регионе остается высокой. Сумская ОГА призывает жителей Ахтырки быть внимательными, сохранять спокойствие и немедленно реагировать на предупреждения о воздушной тревоге.

Читайте также: Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света