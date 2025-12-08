Ударные дроны РФ атаковали многоэтажку в Ахтырке: есть раненые
В ночь на 8 декабря Россия осуществила атаку на Ахтырскую громаду тремя ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано попадание в многоэтажку.
Предварительно пять гражданских получили ранения, все они находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о состоянии людей и полном масштабе разрушений уточняется, - говорится в сообщении Сумской ОГА.
Работы по ликвидации последствий
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и местные коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — цинично и подло. В очередной раз — в то время, когда люди спали в своих домах", - добавили в ОГА.
Местные службы обеспечивают эвакуацию людей из опасных районов и восстанавливают поврежденные коммуникации. Жителям советуют соблюдать сигналы воздушной тревоги и не покидать укрытия без необходимости.
Угроза новых ударов и рекомендации
Угроза новых вражеских ударов в регионе остается высокой. Сумская ОГА призывает жителей Ахтырки быть внимательными, сохранять спокойствие и немедленно реагировать на предупреждения о воздушной тревоге.
