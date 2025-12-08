Суммы после обстрела энергосистемы: воду в городе будут подавать по графику

Вечером 8 декабря Сумы подверглись массированной атаке по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Суспільного.

Большая часть города осталась без электроснабжения, а часть критически важных объектов работает на резервных источниках питания.

Последствия атаки для города

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, информация о пострадавших уточняется. "Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты приступят к осмотру повреждений и восстановлению", – отметил он.

Вследствие атак обесточены больницы, водоканал и другие критические объекты.

Всего за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов, - отметил Олег Григоров.

График подачи воды и работа критической инфраструктуры

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что водоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах. В связи с этим 9 декабря вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

с 05:00 до 10:00;

с 17:00 до 22:00.

По состоянию на 21:20 обесточены объекты КП "Горводоканал". Специалисты восстанавливают электроснабжение и мониторят ситуацию для минимизации неудобств для жителей.

Ранее мы писали, что массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся оккупантам примерно в 361 миллион долларов. Это - ориентировочная сумма стоимости всех типов вооружения, примененных во время атаки.

