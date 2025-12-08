Суммы после обстрела энергосистемы: воду в городе будут подавать по графику
Вечером 8 декабря Сумы подверглись массированной атаке по энергетической инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Суспільного.
Большая часть города осталась без электроснабжения, а часть критически важных объектов работает на резервных источниках питания.
Последствия атаки для города
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, информация о пострадавших уточняется. "Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты приступят к осмотру повреждений и восстановлению", – отметил он.
Вследствие атак обесточены больницы, водоканал и другие критические объекты.
Всего за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов, - отметил Олег Григоров.
График подачи воды и работа критической инфраструктуры
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что водоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах. В связи с этим 9 декабря вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:
-
с 05:00 до 10:00;
-
с 17:00 до 22:00.
По состоянию на 21:20 обесточены объекты КП "Горводоканал". Специалисты восстанавливают электроснабжение и мониторят ситуацию для минимизации неудобств для жителей.
- Ранее мы писали, что массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся оккупантам примерно в 361 миллион долларов. Это - ориентировочная сумма стоимости всех типов вооружения, примененных во время атаки.
