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Новини Бої біля прикордоння Сумщини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
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Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей, - ЗМІ

Грабовське

У ніч на 20 грудня російські війська зайшли в село Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.

Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти вивезли людей до РФ 

"Кордон.Медіа" пише, що у селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Йдеться про "трохи понад півсотні громадян". Їх окупанти вивезли на територію РФ для проведення так званих "фільтраційних заходів".

У коментарі "Суспільному" староста села Грабовське Лариса Кремезна підтвердила поширену ЗМІ інформацію.

"Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ", - сказала вона.

Кремезна зазначила, що серед них дітей не було.

Евакуація з інших населених пунктів

20 грудня з сіл Рясне та Лісне евакуювали мешканців волонтери Червоного Хреста та спецпідрозділ "Білі янголи".

За словами поліцейської Олени Ставицької з Рясного погодились виїхати 6 людей, з Лісного ще двоє.

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Бої в районі Грабовського

За даними джерел видання "УП" у військових колах, спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Ворог отримує відсіч і просунутись вглиб не зміг.

Наразі офіційних коментарів від структур Сил оборони України немає.

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викрадення (861) Сумська область (4852) евакуація (2552) Сумський район (650) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+25
шо там курська операція, свою місію виконала?
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20.12.2025 22:39 Відповісти
+23
О це так поворот - "санітарна зона"? Вова, що за фігня?
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20.12.2025 22:35 Відповісти
+22
Як де? На Закарпатті і біля тиси ухилянтів ловлять, вони що, дурні щоб на Сумщині бути?! Ще й пристрелити можуть, в там сухо тепло спокійно і солідні гроші платять за впійманих ухилянтів
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20.12.2025 22:44 Відповісти

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