Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей, - ЗМІ
У ніч на 20 грудня російські війська зайшли в село Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.
Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти вивезли людей до РФ
"Кордон.Медіа" пише, що у селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Йдеться про "трохи понад півсотні громадян". Їх окупанти вивезли на територію РФ для проведення так званих "фільтраційних заходів".
У коментарі "Суспільному" староста села Грабовське Лариса Кремезна підтвердила поширену ЗМІ інформацію.
"Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ", - сказала вона.
Кремезна зазначила, що серед них дітей не було.
Евакуація з інших населених пунктів
20 грудня з сіл Рясне та Лісне евакуювали мешканців волонтери Червоного Хреста та спецпідрозділ "Білі янголи".
За словами поліцейської Олени Ставицької з Рясного погодились виїхати 6 людей, з Лісного ще двоє.
Бої в районі Грабовського
За даними джерел видання "УП" у військових колах, спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Ворог отримує відсіч і просунутись вглиб не зміг.
Наразі офіційних коментарів від структур Сил оборони України немає.
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