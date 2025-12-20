Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей, - ЗМІ

У ніч на 20 грудня російські війська зайшли в село Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.

Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти вивезли людей до РФ

"Кордон.Медіа" пише, що у селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Йдеться про "трохи понад півсотні громадян". Їх окупанти вивезли на територію РФ для проведення так званих "фільтраційних заходів".

У коментарі "Суспільному" староста села Грабовське Лариса Кремезна підтвердила поширену ЗМІ інформацію.

"Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ", - сказала вона.

Кремезна зазначила, що серед них дітей не було.

Евакуація з інших населених пунктів

20 грудня з сіл Рясне та Лісне евакуювали мешканців волонтери Червоного Хреста та спецпідрозділ "Білі янголи".

За словами поліцейської Олени Ставицької з Рясного погодились виїхати 6 людей, з Лісного ще двоє.

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Бої в районі Грабовського

За даними джерел видання "УП" у військових колах, спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Ворог отримує відсіч і просунутись вглиб не зміг.

Наразі офіційних коментарів від структур Сил оборони України немає.

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