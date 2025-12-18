РФ атаковала Сумы и Вознесенск Николаевской области: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

В ночь на 18 декабря российские войска осуществили дронные атаки по Сумской громаде и нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях главы Сумской ОГА Олега Григорова и городского головы Вознесенска Евгения Величка.

По предварительным данным, для атак враг применил ударные беспилотные летательные аппараты, есть повреждения гражданских объектов и пострадавшие среди мирного населения.

Атака дронов на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что ночью враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города.

По словам главы ОВА, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В жилых и нежилых зданиях выбиты окна. Также известно как минимум об одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

"В результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По меньшей мере один человек пострадал", - написал Олег Григоров.

Удар по Вознесенску: повреждена энергетическая инфраструктура

Отдельно сообщается об атаке на Вознесенск Николаевской области. По информации городского головы Евгения Величко, российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры города.

В настоящее время масштабы разрушений уточняются. Соответствующие службы работают на месте происшествия и выясняют последствия удара для энергоснабжения громады.

