РФ атаковала Сумы и Вознесенск Николаевской области: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие
В ночь на 18 декабря российские войска осуществили дронные атаки по Сумской громаде и нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях главы Сумской ОГА Олега Григорова и городского головы Вознесенска Евгения Величка.
По предварительным данным, для атак враг применил ударные беспилотные летательные аппараты, есть повреждения гражданских объектов и пострадавшие среди мирного населения.
Атака дронов на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура
Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что ночью враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города.
По словам главы ОВА, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В жилых и нежилых зданиях выбиты окна. Также известно как минимум об одном пострадавшем человеке, которому оказывается необходимая медицинская помощь.
"В результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По меньшей мере один человек пострадал", - написал Олег Григоров.
Удар по Вознесенску: повреждена энергетическая инфраструктура
Отдельно сообщается об атаке на Вознесенск Николаевской области. По информации городского головы Евгения Величко, российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры города.
В настоящее время масштабы разрушений уточняются. Соответствующие службы работают на месте происшествия и выясняют последствия удара для энергоснабжения громады.
- Накануне, вечером 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник. В результате удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
- В Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших в результате атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.
Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють. Я на місці!