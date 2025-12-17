Блэкаут в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня, - ОВА
В Одесской области признали состояние энергетики области после ударов РФ чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесской области, получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении.
Основанием, отметил глава ОВА, стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.
Другие решения
Комиссия также поручила начальникам военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.
Будут направлены дополнительные средства из резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.
"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - подытожил Кипер.
Что предшествовало?
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
- Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.
- По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.
16:18, 27.09.25
