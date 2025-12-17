РУС
Блэкаут в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня, - ОВА

Ситуация со светом в Одессе после ударов РФ: что известно?

В Одесской области признали состояние энергетики области после ударов РФ чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесской области, получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации", - говорится в сообщении.

Основанием, отметил глава ОВА, стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Другие решения

Комиссия также поручила начальникам военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.

Будут направлены дополнительные средства из резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - подытожил Кипер.

Что предшествовало?

Одесская область (4032) энергетика (2922) чрезвычайная ситуация (36)
+13
надзвичайна ситуація державного рівня сталась в 2019 році! а це її наслідки!
показать весь комментарий
17.12.2025 14:00 Ответить
+6
Докерувалися ...гниди .
показать весь комментарий
17.12.2025 13:58 Ответить
+4
Зате галущенко на волі і, навіть, без підозри!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:59 Ответить
Докерувалися ...гниди .
показать весь комментарий
17.12.2025 13:58 Ответить
Місцеві нікчемні чиновники переклали відповідальність на центральні органи влади. Навіщо призначати нікчемних голів місцевих ВЦА якщо вони безглузді статисти?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:06 Ответить
Може вже пора демонтувати статуї пуцкіна та катюхі?
показать весь комментарий
17.12.2025 13:58 Ответить
Зате галущенко на волі і, навіть, без підозри!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:59 Ответить
...і без коханки...
показать весь комментарий
17.12.2025 14:00 Ответить
Тобто, без жіночки, яка своїм ключем хвіртку відкривае?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:09 Ответить
надзвичайна ситуація державного рівня сталась в 2019 році! а це її наслідки!
показать весь комментарий
17.12.2025 14:00 Ответить
Зате поржали хоч,але це неточно.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:27 Ответить
Президент Україниhttps://tsn.ua/politika/putin-breshe-lideram-pro-uspikhy-rf-na-fronti-v-********-zelenskyy-poiasnyv-navishcho-2921360.html Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.
16:18, 27.09.25
https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.html https://tsn.ua/********/blekaut-u-moskvi-zelenskyy-poperedyv-rosiiu-pro-udary-u-vidpovid-2921741.htm
Чи Одеса це не Киів. В Одесі то друге?
?????
показать весь комментарий
17.12.2025 14:09 Ответить
Воно просто на фоні скандалу з набу засунуло язик глибоко собі в дупу и сидить не відсвічує, бо мабуть кремлівський куратор його попередив коли буде масована атака на мацкву, Оманські договорняки за його участі оприлюднять..
показать весь комментарий
17.12.2025 14:15 Ответить
На московії все гаразд зі світлом і теплом маю на увазі.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:29 Ответить
А розкрадання на укріпленнях трирівневих це яка ситуація? Рядова?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:13 Ответить
в Одесі здаються тільки квартири , Одеса не здається
показать весь комментарий
17.12.2025 14:15 Ответить
Зато в кошерного міндіча в Ізраїлі який смародерив с нелохом кошти с захисту усе добре
показать весь комментарий
17.12.2025 14:22 Ответить
Військові в окопах під обстрілами захищати Україну можуть, а проголосувати не можуть?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:14 Ответить
Якщо вибивають 9 підстанцій, то виникає питання як ті підстанції були захищені. Здається, ніяк. То питання до Труханова - що він робив все літо? Чи сподівався, що атак не буде?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:15 Ответить
 
 