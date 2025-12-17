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Новини Удари по енергетиці Обстріли Одещини
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Блекаут на Одещині визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, - ОВА

Ситуація зі світлом в Одесі після ударів РФ: що відомо?

На Одещині визнали стан енергетики області після ударів РФ надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Підставою, зазначив глава ОВА, стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області.

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Інші рішення

Комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Буде спрямовано додаткові кошти із резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - підсумував Кіпер.

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Що передувало?

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Автор: 

Одеська область (4152) енергетика (3887) надзвичайна ситуація (57)
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Топ коментарі
+15
надзвичайна ситуація державного рівня сталась в 2019 році! а це її наслідки!
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17.12.2025 14:00 Відповісти
+8
Зате галущенко на волі і, навіть, без підозри!
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17.12.2025 13:59 Відповісти
+3
Може вже пора демонтувати статуї пуцкіна та катюхі?
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17.12.2025 13:58 Відповісти

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