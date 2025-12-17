Блекаут на Одещині визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, - ОВА
На Одещині визнали стан енергетики області після ударів РФ надзвичайною ситуацією державного рівня.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Підставою, зазначив глава ОВА, стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області.
Інші рішення
Комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.
Буде спрямовано додаткові кошти із резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.
"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - підсумував Кіпер.
Що передувало?
- Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
- Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.
- За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.
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