Блекаут на Одещині визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, - ОВА

На Одещині визнали стан енергетики області після ударів РФ надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.



Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Підставою, зазначив глава ОВА, стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області.

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Інші рішення

Комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Буде спрямовано додаткові кошти із резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - підсумував Кіпер.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.

За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.

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