Енергосистема під постійними ударами РФ: найскладніша ситуація на Донеччині та Одещині, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України, попри безперервний тиск ворога, залишається складною, але контрольованою. Російські війська щодня намагаються вивести з ладу об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прифронтових і прикордонних регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Де ситуація найскладніша?

Як зазначається, найбільш складною залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях.

"Зокрема, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово", - йдеться у повідомленні.

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В Одеській області електропостачання вже відновлено для понад 334 тисяч споживачів, водночас без світла залишаються 278 тисяч абонентів. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів.

Через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.

Розподіл електроенергії

"Внаслідок масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури об’єднана енергетична система України працює в режимі підвищеного навантаження. Для стабілізації ситуації Уряд минулого тижня ухвалив рішення щодо більш рівномірного розподілу навантаження між регіонами, скорочення тривалості відключень для побутових споживачів та підвищення стабільності роботи енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Також зазначається, що Україна продовжує тісну координацію з міжнародними партнерами з метою зміцнення енергетичної стійкості. Наприкінці минулого тижня відбулося засідання керівників Координаційної групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Одним із ключових механізмів фінансової підтримки енергосектору залишається Фонд підтримки енергетики України при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства - загальний обсяг внесків донорів до Фонду становить 1,3 млрд євро.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.

За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.

На Одещині 14 грудня скасовано частину рейсів "Укрзалізниці".

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