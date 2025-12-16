РУС
Энергосистема под постоянными ударами РФ: самая сложная ситуация в Донецкой и Одесской областях, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. Российские войска ежедневно пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Где ситуация наиболее сложная?

Как отмечается, наиболее сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях.

"В частности, в результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Из-за сложной ситуации, вызванной последствиями предыдущих обстрелов, утром применяются аварийные отключения в Харьковской области.

Распределение электроэнергии

"В результате масштабных разрушений энергетической инфраструктуры объединенная энергетическая система Украины работает в режиме повышенной нагрузки. Для стабилизации ситуации правительство на прошлой неделе приняло решение о более равномерном распределении нагрузки между регионами, сокращении продолжительности отключений для бытовых потребителей и повышении стабильности работы энергосистемы Украины в условиях военного положения.

Также отмечается, что Украина продолжает тесную координацию с международными партнерами с целью укрепления энергетической устойчивости. В конце прошлой недели состоялось заседание руководителей Координационной группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Одним из ключевых механизмов финансовой поддержки энергосектора остается Фонд поддержки энергетики Украины при Секретариате Энергетического Сообщества - общий объем взносов доноров в Фонд составляет 1,3 млрд евро.

Что предшествовало?

Одесская область (4028) энергетика (2920) Донецкая область (11625) Минэнерго (474)
та, не сцикуйте!
дебілка свириденка, учениця відмінниця мародера шмигаля!
схема не змінна:
побільше млрд на захист та відновлення!
16.12.2025 11:39 Ответить
Будь ласка покажіть чи був і який захист у атакованих об*єктів.
16.12.2025 11:44 Ответить
А світло є? Світла нема.
Вся Україна холод, тьма!!!
Портрет Гундоса на стіні,
Зіграє вас в зимові дні!!!
(народна творчість)
16.12.2025 11:53 Ответить
16.12.2025 12:16 Ответить
 
 