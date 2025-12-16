Энергосистема под постоянными ударами РФ: самая сложная ситуация в Донецкой и Одесской областях, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. Российские войска ежедневно пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где ситуация наиболее сложная?

Как отмечается, наиболее сложной остается ситуация в Одесской и Донецкой областях.

"В частности, в результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донецкой области по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Фиксируются перебои с электроснабжением в Херсоне

В Одесской области электроснабжение уже восстановлено для более 334 тысяч потребителей, в то же время без света остаются 278 тысяч абонентов. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Из-за сложной ситуации, вызванной последствиями предыдущих обстрелов, утром применяются аварийные отключения в Харьковской области.

Распределение электроэнергии

"В результате масштабных разрушений энергетической инфраструктуры объединенная энергетическая система Украины работает в режиме повышенной нагрузки. Для стабилизации ситуации правительство на прошлой неделе приняло решение о более равномерном распределении нагрузки между регионами, сокращении продолжительности отключений для бытовых потребителей и повышении стабильности работы энергосистемы Украины в условиях военного положения.

Также отмечается, что Украина продолжает тесную координацию с международными партнерами с целью укрепления энергетической устойчивости. В конце прошлой недели состоялось заседание руководителей Координационной группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Одним из ключевых механизмов финансовой поддержки энергосектора остается Фонд поддержки энергетики Украины при Секретариате Энергетического Сообщества - общий объем взносов доноров в Фонд составляет 1,3 млрд евро.

Читайте также: Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.

По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.

В Одесской области 14 декабря отменена часть рейсов "Укрзализныци".

Читайте также: "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в расписании движения поездов из Одессы после атак РФ