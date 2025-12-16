Фиксируются перебои с электроснабжением в Херсоне
16 декабря до обеда возможны перебои с электроснабжением в Херсоне. Энергетики работают над устранением неисправностей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Херсонской области
По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Днепровское, Янтарное, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новоалександровка, Новорайск, Миловое, Дудчаны, Бургунка, Змиевка, Львово, Отрадокаменка, Осокоровка, Республиканец, Саблуковка, Тягинка, Урожайное, Червоный Маяк, Шляховое, Козацкое и город Херсон.
Последствия
- Как отмечается, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты разрушили автобусную остановку, изолятор для животных, волонтерский склад, хозяйственные постройки, газо- и водопроводы, частные гаражи и машину скорой помощи.
- Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.
