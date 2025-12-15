Оккупанты атаковали Украину БПЛА - данные Воздушных сил ВСУ (обновлено)

Вечером 15 декабря российские войска вновь атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники.

Движение ударных БпЛА

В 17:23 сообщалось о вражеском БпЛА на севере Харьковщины, курс - южный. Привлечены средства для сбивания.

В 17:37 - БпЛА в Черниговской области в направлении на/мимо Нежина с северо-востока. Привлечены средства для сбивания.

В 18:46 - "шахеды" зафиксированы на Сумщине в направлении на/мимо н.п.Шостка с севера.

Обновленная информация

В 19:23 – Одесчина: БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки.

В 19:42 сообщается об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 19:46 - БпЛА, вероятно, разведывательный, на Херсонщине. Привлечены средства для сбивания.

В 19:47 – пуски КАБ на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Обновленная информация

В 19:53 - БпЛА в направлении Сум с севера.

В 20:12 – беспилотники зафиксированы на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный/юго-западный.

В 20:12 сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Также предупреждение об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 20:14 - БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо н.п.Тростянец/н.п.Ахтырка с севера.

В 20:15 – пуски КАБ на Харьковщину с севера.

В 20:23 сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

В течение дня 15 декабря российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов, в результате чего есть погибший и разрушения.

