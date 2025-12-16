Окупанти атакували Україну БПЛА - дані Повітряних сил ЗСУ (оновлено)
Увечері 15 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію Повітряних сил Збройних сил України.
Рух ударних БпЛА
О 17:23 повідомлялося про ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний. Залучено засоби для збиття.
О 17:37 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку на/повз Ніжин з північного сходу. Залучено засоби для збиття.
О 18:46 - "шахеди" зафіксовані на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Шостка з півночі.
Оновлена інформація
О 19: 23 - Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки.
О 19:42 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 19:46 - БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на Херсонщині. Залучено засоби для збиття.
О 19:47 - пуски КАБ на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Оновлена інформація
О 19:53 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.
О 20:12 - безпілотники зафіксовані на північному заході Харківщини, курс - південно-східний/південно-західний.
О 20:12 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також попередження про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:14 - БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Тростянець/н.п.Охтирка з півночі.
О 20:15 - пуски КАБ на Харківщину з півночі.
О 20:23 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Оновлена інформація
О 20:29 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
О 20:35 - БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Котельва).
О 20:39 - пуски КАБ на Донеччину.
О 20:56 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз н.п.Вільшани/Старий Мерчик з півночі.
О 20:59 - Одещина: БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки.
Оновлена інформація
О 21:11 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники:
- Харківщина: в напрямку на/повз н.п.Мерефа з північного заходу;
- Полтавщина: в напрямку на/повз н.п.Карлівка/Машівка з півночі.
О 21:14 - повторні пуски КАБ на Донеччину.
О 21:38 - БпЛА зафіксовані на таких напрямках:
- Харківщина: в напрямку на/повз н.п.Златопіль з північного заходу;
- Полтавщина: в напрямку на/повз н.п.Карлівка/Машівка, н.п. Скороходове з півночі.
О 21:50 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
О 21:56 - "Шахеди" зафіксовані за такими напрямками:
- на сході на/повз н.п.Савинці, в напрямку Балаклії та на півдні на/повз н.п.Краснопавлівку;
- з Полтавщини курсом на Дніпропетровщину (вектор - н.п.Губиниха).
О 22:01 - розвідувальний БпЛА на Херсонщині в напрямку н.п.Богданівка з південного сходу. Залучено засоби для збиття.
О 22:03 - "Шахеди" рухаються на н.п.Наддніпрянське.
О 22:04 - пуски КАБ на Запорізьку область та повторні на Донеччину.
О 22:06 - БпЛА з ТОТ Донеччини на схід Дніпропетровщини.
О 22:08 - безпілотники з ТОТ Запоріжжя на Нікопольський р-н Дніпропетровщини.
О 22:24 - російські дрони летять на таких напрямках:
- Харківщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Барвінкове;
- Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Самар, Губиниху з півночі, н.п. Петропавлівка - з півночі та сходу.
Оновлена інформація
О 22:34 - БпЛА в напрямку м.Дніпро зі сходу.
О 22:39 - "Шахеди" на Донеччині в напрямку Слов'янська/Краматорська.
О 22:47 - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на Херсонщині повз н.п.Мирне в напрямку Таврійського. Залучено засоби для збиття.
О 22:55 - Повідомляється про рух БпЛА:
- на Донеччині в напрямку на/повз Покровськ, Родинське;
- на Дніпропетровщині курсом на північ Запорізької області та н.п.Петропавлівку.
О 23:18 - Запорізька область: БпЛА повз Вільнянськ на заході в південному напрямку.
Оновлена інформація
О 01:02 - повідомляється про рух ворожих дронів:
- Дніпропетровщина: БпЛА в Нікопольському та Криворізькому р-ні, курс - західний/північно-західний;
- Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Кароліно-Бугаз.
О 01:15 - ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний/південно-східний. Залучено засоби для збиття.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Упродовж дня 15 грудня російські війська задавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів, унаслідок чого є загиблий та руйнування.
Будь ласка, зачекайте...
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