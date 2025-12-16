Окупанти атакували Україну БПЛА - дані Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Увечері 15 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію Повітряних сил Збройних сил України.

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Рух ударних БпЛА

О 17:23 повідомлялося про ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний. Залучено засоби для збиття.

О 17:37 - БпЛА на Чернігівщині в напрямку на/повз Ніжин з північного сходу. Залучено засоби для збиття.

О 18:46 - "шахеди" зафіксовані на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Шостка з півночі.

Оновлена інформація

О 19: 23 - Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки.

О 19:42 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 19:46 - БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на Херсонщині. Залучено засоби для збиття.

О 19:47 - пуски КАБ на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Оновлена інформація

О 19:53 - БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 20:12 - безпілотники зафіксовані на північному заході Харківщини, курс - південно-східний/південно-західний.

О 20:12 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Також попередження про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:14 - БпЛА на Сумщині в напрямку на/повз н.п.Тростянець/н.п.Охтирка з півночі.

О 20:15 - пуски КАБ на Харківщину з півночі.

О 20:23 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Оновлена інформація

О 20:29 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 20:35 - БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Котельва).

О 20:39 - пуски КАБ на Донеччину.

О 20:56 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз н.п.Вільшани/Старий Мерчик з півночі.

О 20:59 - Одещина: БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Затоки.

Оновлена інформація

О 21:11 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники:

Харківщина: в напрямку на/повз н.п.Мерефа з північного заходу;

Полтавщина: в напрямку на/повз н.п.Карлівка/Машівка з півночі.

О 21:14 - повторні пуски КАБ на Донеччину.

О 21:38 - БпЛА зафіксовані на таких напрямках:

Харківщина: в напрямку на/повз н.п.Златопіль з північного заходу;

Полтавщина: в напрямку на/повз н.п.Карлівка/Машівка, н.п. Скороходове з півночі.

О 21:50 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 21:56 - "Шахеди" зафіксовані за такими напрямками:

на сході на/повз н.п.Савинці, в напрямку Балаклії та на півдні на/повз н.п.Краснопавлівку;

з Полтавщини курсом на Дніпропетровщину (вектор - н.п.Губиниха).

О 22:01 - розвідувальний БпЛА на Херсонщині в напрямку н.п.Богданівка з південного сходу. Залучено засоби для збиття.

О 22:03 - "Шахеди" рухаються на н.п.Наддніпрянське.

О 22:04 - пуски КАБ на Запорізьку область та повторні на Донеччину.

О 22:06 - БпЛА з ТОТ Донеччини на схід Дніпропетровщини.

О 22:08 - безпілотники з ТОТ Запоріжжя на Нікопольський р-н Дніпропетровщини.

О 22:24 - російські дрони летять на таких напрямках:

Харківщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Барвінкове;

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Самар, Губиниху з півночі, н.п. Петропавлівка - з півночі та сходу.

Оновлена інформація

О 22:34 - БпЛА в напрямку м.Дніпро зі сходу.

О 22:39 - "Шахеди" на Донеччині в напрямку Слов'янська/Краматорська.

О 22:47 - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на Херсонщині повз н.п.Мирне в напрямку Таврійського. Залучено засоби для збиття.

О 22:55 - Повідомляється про рух БпЛА:

на Донеччині в напрямку на/повз Покровськ, Родинське;

на Дніпропетровщині курсом на північ Запорізької області та н.п.Петропавлівку.

О 23:18 - Запорізька область: БпЛА повз Вільнянськ на заході в південному напрямку.

Оновлена інформація

О 01:02 - повідомляється про рух ворожих дронів:

Дніпропетровщина: БпЛА в Нікопольському та Криворізькому р-ні, курс - західний/північно-західний;

Одещина: БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Кароліно-Бугаз.

О 01:15 - ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс - південний/південно-східний. Залучено засоби для збиття.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Упродовж дня 15 грудня російські війська задавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів, унаслідок чого є загиблий та руйнування.

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