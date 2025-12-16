Фіксуються перебої з електропостачанням у Херсоні

16 грудня до обіду можливі перебої з електропостачанням у Херсоні. Енергетики працюють над усуненням несправностей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Херсонщини

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Милове, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Львове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке та місто Херсон.

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Наслідки

Як зазначається, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автобусну зупинку, ізолятор для тварин, волонтерський склад, господарчі споруди, газо та водопроводи, приватні гаражі та автівку швидкої.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

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