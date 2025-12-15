В Одесі відновили 60% мобільного зв’язку після атаки РФ

Після масованої атаки на Одесу та Одеську область російськими військами, в місті почало відновлюватися електропостачання та мобільний зв’язок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Facebook віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Інженерні бригади мобільних операторів одразу після атак перейшли в режим безперервної роботи. У перші години після ударів базові станції працювали на акумуляторах, а пізніше мережу підтримували генератори.

Додаткові бригади з інших регіонів заправляли генератори та відновлювали пошкоджене обладнання.

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Відновлення зв’язку та інтернету

"Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%. Також передано додаткові термінали Starlink, щоб під’єднати до інтернету нові пункти незламності", — зазначив Федоров.

Міністр подякував інженерам, енергетикам та командам операторів, які працюють над відновленням зв’язку в регіоні.

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Електропостачання та життєзабезпечення

За інформацією прем’єр-міністра Юлії Свириденко, електропостачання в Одесі відновлено для 180 тисяч споживачів, роботи тривають цілодобово.

Теплопостачання забезпечене у всіх районах міста, проводиться поетапний запуск котелень.

Централізоване водопостачання повністю відновлене, а при потребі організовано підвезення питної та технічної води. В районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Росія завдала масованого удару по Одесі у ніч на 13 грудня.

Атака спричинила перебої з електро- та водопостачанням.

У місті розгорнули 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово.

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