В Одесі відновили 60% мобільного зв’язку після атаки РФ
Після масованої атаки на Одесу та Одеську область російськими військами, в місті почало відновлюватися електропостачання та мобільний зв’язок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Facebook віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Інженерні бригади мобільних операторів одразу після атак перейшли в режим безперервної роботи. У перші години після ударів базові станції працювали на акумуляторах, а пізніше мережу підтримували генератори.
Додаткові бригади з інших регіонів заправляли генератори та відновлювали пошкоджене обладнання.
Відновлення зв’язку та інтернету
"Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%. Також передано додаткові термінали Starlink, щоб під’єднати до інтернету нові пункти незламності", — зазначив Федоров.
Міністр подякував інженерам, енергетикам та командам операторів, які працюють над відновленням зв’язку в регіоні.
Електропостачання та життєзабезпечення
За інформацією прем’єр-міністра Юлії Свириденко, електропостачання в Одесі відновлено для 180 тисяч споживачів, роботи тривають цілодобово.
Теплопостачання забезпечене у всіх районах міста, проводиться поетапний запуск котелень.
Централізоване водопостачання повністю відновлене, а при потребі організовано підвезення питної та технічної води. В районах продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.
- Росія завдала масованого удару по Одесі у ніч на 13 грудня.
- Атака спричинила перебої з електро- та водопостачанням.
- У місті розгорнули 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль