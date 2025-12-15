В Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ

После массированной атаки на Одессу и Одесскую область российскими войсками, в городе началось восстановление электроснабжения и мобильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Facebook вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Инженерные бригады мобильных операторов сразу после атак перешли в режим непрерывной работы. В первые часы после ударов базовые станции работали на аккумуляторах, а позже сеть поддерживали генераторы.

Дополнительные бригады из других регионов заправляли генераторы и восстанавливали поврежденное оборудование.

Восстановление связи и интернета

"На данный момент в Одессе уже восстановили доступность сети до 60%. Также переданы дополнительные терминалы Starlink, чтобы подключить к интернету новые пункты несокрушимости", — отметил Федоров.

Министр поблагодарил инженеров, энергетиков и команды операторов, которые работают над восстановлением связи в регионе.

Электроснабжение и жизнеобеспечение

По информации премьер-министра Юлии Свириденко, электроснабжение в Одессе восстановлено для 180 тысяч потребителей, работы продолжаются круглосуточно.

Теплоснабжение обеспечено во всех районах города, проводится поэтапный запуск котельных.

Централизованное водоснабжение полностью восстановлено, а при необходимости организована подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

Россия нанесла массированный удар по Одессе в ночь на 13 декабря.

Атака вызвала перебои с электро- и водоснабжением.

В городе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно.

