В Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ
После массированной атаки на Одессу и Одесскую область российскими войсками, в городе началось восстановление электроснабжения и мобильной связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Facebook вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Инженерные бригады мобильных операторов сразу после атак перешли в режим непрерывной работы. В первые часы после ударов базовые станции работали на аккумуляторах, а позже сеть поддерживали генераторы.
Дополнительные бригады из других регионов заправляли генераторы и восстанавливали поврежденное оборудование.
Восстановление связи и интернета
"На данный момент в Одессе уже восстановили доступность сети до 60%. Также переданы дополнительные терминалы Starlink, чтобы подключить к интернету новые пункты несокрушимости", — отметил Федоров.
Министр поблагодарил инженеров, энергетиков и команды операторов, которые работают над восстановлением связи в регионе.
Электроснабжение и жизнеобеспечение
По информации премьер-министра Юлии Свириденко, электроснабжение в Одессе восстановлено для 180 тысяч потребителей, работы продолжаются круглосуточно.
Теплоснабжение обеспечено во всех районах города, проводится поэтапный запуск котельных.
Централизованное водоснабжение полностью восстановлено, а при необходимости организована подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.
- Россия нанесла массированный удар по Одессе в ночь на 13 декабря.
- Атака вызвала перебои с электро- и водоснабжением.
- В городе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно.
