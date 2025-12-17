РФ атаковала Николаев дроном "Молния": повреждена многоэтажка

Вечером в среду, 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки дрона по Николаеву

Атака произошла около 19:20. Вследствие удара зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

"Николаев. Около 19:20 враг атаковал город ударным дроном (предварительно – БПЛА типа "Молния")", – сообщил Виталий Ким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ

По предварительным данным:

в девятиэтажном жилом доме выбиты окна;

поврежден городской автобус;

повреждена газовая сеть.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Читайте также: Второй человек за день погиб в Херсонской области из-за атак российских захватчиков

Атака БПЛА

Вечером 17 декабря российские войска снова атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники. В ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.

Читайте: Задержан парень, который по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль гуманитарного разминирования. ФОТОрепортаж