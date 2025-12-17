РФ атаковала Николаев дроном "Молния": повреждена многоэтажка
Вечером в среду, 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Последствия атаки дрона по Николаеву
Атака произошла около 19:20. Вследствие удара зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
"Николаев. Около 19:20 враг атаковал город ударным дроном (предварительно – БПЛА типа "Молния")", – сообщил Виталий Ким.
По предварительным данным:
-
в девятиэтажном жилом доме выбиты окна;
-
поврежден городской автобус;
-
повреждена газовая сеть.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Атака БПЛА
Вечером 17 декабря российские войска снова атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники. В ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Также мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.
