Новости Обстрелы Николаева
363 4

РФ атаковала Николаев дроном "Молния": повреждена многоэтажка

Россия обстреляла Николаев 17 декабря

Вечером в среду, 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Последствия атаки дрона по Николаеву

Атака произошла около 19:20. Вследствие удара зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

"Николаев. Около 19:20 враг атаковал город ударным дроном (предварительно – БПЛА типа "Молния")", – сообщил Виталий Ким.

По предварительным данным:

  • в девятиэтажном жилом доме выбиты окна;

  • поврежден городской автобус;

  • повреждена газовая сеть.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Атака БПЛА

Вечером 17 декабря российские войска снова атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники. В ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги. 

Также мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие атакиРоссия обстреляла город управляемыми авиабомбами.

Автор: 

