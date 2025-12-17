РФ атакувала Миколаїв дроном "Молнія": пошкоджено багатоповерхівку

Увечері середи, 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

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Наслідки атаки дрона по Миколаєву

Атака сталася близько 19:20. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

"Миколаїв. Близько 19:20 ворог атакував місто ударним дроном (попередньо – БпЛА типу "Молнія")", — повідомив Віталій Кім.

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За попередніми даними:

у дев’ятиповерховому житловому будинку вибито вікна;

пошкоджено міський автобус;

зазнала ушкоджень газова мережа.

Станом на теперішній час інформації про постраждалих немає.

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Атака БПЛА

Увечері 17 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники. У низці регіонів України звучить сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.

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