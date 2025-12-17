РФ атакувала Миколаїв дроном "Молнія": пошкоджено багатоповерхівку
Увечері середи, 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Наслідки атаки дрона по Миколаєву
Атака сталася близько 19:20. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
"Миколаїв. Близько 19:20 ворог атакував місто ударним дроном (попередньо – БпЛА типу "Молнія")", — повідомив Віталій Кім.
За попередніми даними:
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у дев’ятиповерховому житловому будинку вибито вікна;
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пошкоджено міський автобус;
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зазнала ушкоджень газова мережа.
Станом на теперішній час інформації про постраждалих немає.
Атака БПЛА
Увечері 17 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники. У низці регіонів України звучить сигнал повітряної тривоги.
Також ми писали, що у Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.
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