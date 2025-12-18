Окупанти атакували Україну БПЛА - дані Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Увечері 17 грудня російські війська знову атакували територію України з повітря, використавши ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію Повітряних сил Збройних сил України.

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Рух ударних БпЛА

О 19:00 - повідомляється про БпЛА на Одещину (н.п.Сергіївка) з акваторії Чорного моря.

О 19:15 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Славутич з півночі.

О 19:16 - Кривий Ріг - БпЛА у напрямку міста.

О 19:29 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 19:58 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

О 20:11 - Кривий Ріг - БпЛА у напрямку міста.

О 20:12 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:47 - повідомляється про рух безпілотників:

на Одещині в напрямку н.п. Сергіївка;

на півдні від Запоріжжя, курс- на схід;

на сході Харківщини, курс на н.п. Шевченкове.

Оновлена інформація

О 21:03 - безпілотники на півночі Сумщини, курс на н.п. Терни.

О 21:15 - Пуски КАБ на Сумщину, а також БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс - на місто.

О 21:31 - ударні БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 22:00 - група БпЛА з Сумщини в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

О 22:05 - група БпЛА з заходу Донеччини на схід Дніпропетровщини.

О 22:06 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:27 - БпЛА на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

О 22:36 - БпЛА на Суми.

О 22:44 - повідомляється про ударні безпілотники на таких напямках:

з Чернігівщини на Київщину;

з Херсонщини на Дніпропетровщину;

на заході Миколаївщини, курс на н.п. Вознесенськ.

О 22:52 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс Кривий Ріг;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в районі н.п. Покровське, курсом на місто.

О 23:04 - ударні БпЛА з Київщини та Полтавщини, курс на Черкащину.

О 23:05 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:17 - група БпЛА в напрямку Черкас з півночі. БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

Оновлена інформація

О 23:25 - велика кількість безпілотників на Черкаси.

О 23:26 - БпЛА на Суми з півночі.

О 23:48 - БпЛА на Харківщині:

на заході, курс на н.п. Бірки;

на півдні, курс на н.п. Близнюки - Лозова.

О 23:50 - БпЛА на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 00:12 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Лозова, також БпЛА в напрямку Черкас з півночі.

О 01613 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару зросла до 30 людей, серед них - п’ятеро дітей.

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