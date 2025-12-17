Оккупанты атаковали Украину БПЛА - данные Воздушных сил ВСУ

Вечером 17 декабря российские войска вновь атаковали территорию Украины с воздуха, используя ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Движение ударных БПЛА

В 19:00 - сообщается о БПЛА в Одесской области (н.п.Сергеевка) из акватории Черного моря.

В 19:15 - БПЛА в Черниговской области курсом на Славутич с севера.

В 19:16 - Кривой Рог - БПЛА в направлении города.

В 19:29 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

