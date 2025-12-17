Другий чоловік за день загинув на Херсонщині через атаки російських загарбників
Житель Херсона загинув внаслідок атаки російського дрона
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Деталі трагедії
"Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона. У Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття близьким вбитого", - написав Прокудін.
Раніше голова обладміністрації повідомив про загибель від атаки російського безпілотника жителя села Дарʼївка Херсонського району.
"Близько 13:20 росіяни атакували з дрона мотоцикліста у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - повідомив Прокудін.
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