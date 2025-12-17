Другий чоловік за день загинув на Херсонщині через атаки російських загарбників

Житель Херсона загинув внаслідок атаки російського дрона

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі трагедії

"Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона. У Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття близьким вбитого", - написав Прокудін.

Раніше голова обладміністрації повідомив про загибель від атаки російського безпілотника жителя села Дарʼївка Херсонського району.

"Близько 13:20 росіяни атакували з дрона мотоцикліста у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - повідомив Прокудін.

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