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Новини Обстріли Херсонщини
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Другий чоловік за день загинув на Херсонщині через атаки російських загарбників

Обстріли Херсонщини: загинуло 2 чоловіків

Житель Херсона загинув внаслідок атаки російського дрона

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі трагедії

"Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона. У Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття близьким вбитого", - написав Прокудін.

Раніше голова обладміністрації повідомив про загибель від атаки російського безпілотника жителя села Дарʼївка Херсонського району.

"Близько 13:20 росіяни атакували з дрона мотоцикліста у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - повідомив Прокудін.

Також читайте: Окупанти вдарили по Херсону: Двоє поранених, один з них "важкий". За добу в області - 8 постраждалих

Автор: 

армія рф (21400) обстріл (34786) Херсон (3904) Херсонська область (6778) Херсонський район (939) Дар’ївка (13)
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