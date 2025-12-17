Окупанти вдарили по Херсону: Двоє поранених, один з них "важкий". За добу в області - 8 постраждалих

Унаслідок російського удару безпілотником по Дніпровському району Херсона увечері 16 грудня є поранені. Загалом в області за добу вісім поранених.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по Херсону

"Учора орієнтовно о 21:30 росіяни завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки двоє чоловіків поранені:

у тяжкому стані до лікарні доставили 37-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення та відкритий перелом кісток ноги.

Ще в одного 38-річного херсонця діагностували вибухову травму, поранення спини та ноги. Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

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Атаки на Херсонщину за добу

За даними начальника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Молодіжне, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Вірівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Дудчани, Милове, Республіканець, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

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Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили кінологічний центр, комунальне підприємство, господарчу споруду, газопровід, мікроавтобус та приватний автомобіль.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", - зазначив він.

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