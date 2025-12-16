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Новини Удари по енергетиці
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МВА про відновлення роботи Херсонської ТЕЦ: "Наразі стати до виконання цих робіт неможливо"

тец,херсонська

Постійні атаки російських дронів унеможливлюють відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, навіть попри наявні плани ремонту обладнання.

Про це заявив заступник керівника МВА Михайло Линецький в ефірі "Вгору", передає Цензор.НЕТ.

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"Для поновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ є оптимістичний сценарій, коли на ремонт, заміну пошкоджених вузлів і апаратури потрібно від 7 до 10 робочих днів, а є песимістичний сценарій. Наразі стати до виконання цих робіт неможливо", - сказав Линецький.

Він зазначив, що ситуація на різних об’єктах відрізняється залежно від району та погодних умов. За його словами, у туман або дощ працювати легше, однак цього недостатньо, зокрема через нестачу фахівців відповідної кваліфікації.

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"Виходити на роботу під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку Сил оборони, моніторинг повітряного простору", - додав заступник керівника МВА.

Крім того, Линецький наголосив, що для повноцінного відновлення енергетичних мереж необхідно "знищити джерело загроз".

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Що передувало?

Автор: 

ТЕЦ (528) Херсон (3904) Херсонська область (6778) Херсонський район (939)
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