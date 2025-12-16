МВА про відновлення роботи Херсонської ТЕЦ: "Наразі стати до виконання цих робіт неможливо"

Постійні атаки російських дронів унеможливлюють відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, навіть попри наявні плани ремонту обладнання.

Про це заявив заступник керівника МВА Михайло Линецький в ефірі "Вгору", передає Цензор.НЕТ.

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"Для поновлення технологічного обладнання Херсонської ТЕЦ є оптимістичний сценарій, коли на ремонт, заміну пошкоджених вузлів і апаратури потрібно від 7 до 10 робочих днів, а є песимістичний сценарій. Наразі стати до виконання цих робіт неможливо", - сказав Линецький.

Він зазначив, що ситуація на різних об’єктах відрізняється залежно від району та погодних умов. За його словами, у туман або дощ працювати легше, однак цього недостатньо, зокрема через нестачу фахівців відповідної кваліфікації.

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"Виходити на роботу під відкритим небом вкрай складно. Потрібна підтримка і супровід з боку Сил оборони, моніторинг повітряного простору", - додав заступник керівника МВА.

Крім того, Линецький наголосив, що для повноцінного відновлення енергетичних мереж необхідно "знищити джерело загроз".

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