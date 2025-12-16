МВА о возобновлении работы Херсонской ТЭЦ: "Сейчас приступить к выполнению этих работ невозможно"

Постоянные атаки российских дронов делают невозможным возобновление работы Херсонской ТЭЦ, даже несмотря на имеющиеся планы ремонта оборудования.

Об этом заявил заместитель руководителя ГВА Михаил Линецкий в эфире "Вгору", передает Цензор.НЕТ.

"Для возобновления технологического оборудования Херсонской ТЭЦ есть оптимистичный сценарий, когда на ремонт, замену поврежденных узлов и аппаратуры нужно от 7 до 10 рабочих дней, а есть пессимистичный сценарий. Сейчас приступить к выполнению этих работ невозможно", - сказал Линецкий.

Он отметил, что ситуация на разных объектах отличается в зависимости от района и погодных условий. По его словам, в тумане или дожде работать легче, однако этого недостаточно, в частности из-за нехватки специалистов соответствующей квалификации.

"Выходить на работу под открытым небом крайне сложно. Нужна поддержка и сопровождение со стороны Сил обороны, мониторинг воздушного пространства", - добавил заместитель руководителя ГВА.

Кроме того, Линецкий подчеркнул, что для полноценного восстановления энергетических сетей необходимо "уничтожить источник угроз".

Что предшествовало?