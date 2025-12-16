МВА о возобновлении работы Херсонской ТЭЦ: "Сейчас приступить к выполнению этих работ невозможно"
Постоянные атаки российских дронов делают невозможным возобновление работы Херсонской ТЭЦ, даже несмотря на имеющиеся планы ремонта оборудования.
Об этом заявил заместитель руководителя ГВА Михаил Линецкий в эфире "Вгору", передает Цензор.НЕТ.
"Для возобновления технологического оборудования Херсонской ТЭЦ есть оптимистичный сценарий, когда на ремонт, замену поврежденных узлов и аппаратуры нужно от 7 до 10 рабочих дней, а есть пессимистичный сценарий. Сейчас приступить к выполнению этих работ невозможно", - сказал Линецкий.
Он отметил, что ситуация на разных объектах отличается в зависимости от района и погодных условий. По его словам, в тумане или дожде работать легче, однако этого недостаточно, в частности из-за нехватки специалистов соответствующей квалификации.
"Выходить на работу под открытым небом крайне сложно. Нужна поддержка и сопровождение со стороны Сил обороны, мониторинг воздушного пространства", - добавил заместитель руководителя ГВА.
Кроме того, Линецкий подчеркнул, что для полноценного восстановления энергетических сетей необходимо "уничтожить источник угроз".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена в результате российских ударов.
Із повітряним прикриттям.
За ту ж зарплату.
Що, вони пальцем роблені?