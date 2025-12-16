Війська РФ мінують протоки на Херсонщині, - Волошин

На Херсонщині російські військові здійснюють мінування проток, а під час ротації завели на тимчасово окуповану територію області спеціальні розвідувальні підрозділи.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Росіяни зараз переважно мінують протоки, проходи, бояться, що ми будемо вживати якихось заходів", - каже Волошин.

Характер бойових дій

За його словами, жодних успіхів у росіян на Херсонщині немає - немає ні просувань, ні успішних штурмів. Є дні, коли військові РФ не проводять штурмові дії, а інколи відбувається по 3-4 штурми в день.

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"Противник намагається штурмувати один день, потім триває перегрупування сил і засобів, які вони залучають", - пояснює речник.

За його словами, під час ротації росіяни завели на окуповану територію області спецпідрозділи - розвідників, які проводять розвідувально-пошукові дії. Противник розраховував, що ці спецпідрозділи будуть діяти під час бойових зіткнень більш успішно. Проте українські військові знищують їх так само як і їх попередників.

Обстріли

Щодо обстрілів правобережжя Херсонщини, то вони у грудні залишаються на рівні тих, що відбувалися у листопаді.

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