Війська РФ мінують протоки на Херсонщині, - Волошин
На Херсонщині російські військові здійснюють мінування проток, а під час ротації завели на тимчасово окуповану територію області спеціальні розвідувальні підрозділи.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Росіяни зараз переважно мінують протоки, проходи, бояться, що ми будемо вживати якихось заходів", - каже Волошин.
Характер бойових дій
За його словами, жодних успіхів у росіян на Херсонщині немає - немає ні просувань, ні успішних штурмів. Є дні, коли військові РФ не проводять штурмові дії, а інколи відбувається по 3-4 штурми в день.
"Противник намагається штурмувати один день, потім триває перегрупування сил і засобів, які вони залучають", - пояснює речник.
За його словами, під час ротації росіяни завели на окуповану територію області спецпідрозділи - розвідників, які проводять розвідувально-пошукові дії. Противник розраховував, що ці спецпідрозділи будуть діяти під час бойових зіткнень більш успішно. Проте українські військові знищують їх так само як і їх попередників.
Обстріли
Щодо обстрілів правобережжя Херсонщини, то вони у грудні залишаються на рівні тих, що відбувалися у листопаді.
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