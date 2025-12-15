Ворог штурмує Гуляйполе і Степногірськ, але закріпитися не може, - Волошин

Обстановка на півдні наразі залишається напруженою: російські війська активізували штурми, намагаючись встановити контроль над Гуляйполем і Степногірськом.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Бої за Гуляйполе

За його словами, у самому Гуляйполі бойові дії тривають на східних і північно-східних околицях міста, де противник намагається проникнути штурмовими групами.

Ворог намагається зайти в місто, але Сили оборони України його знищують, блокують і зупиняють просування. Така кількість бойових зіткнень свідчить, що противник штурмує наші позиції, незважаючи на втрати", - зазначив Волошин.

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Він додав, що російські війська активно застосовують тактику інфільтрації, намагаючись проникнути в глибину населених пунктів і закріпитися в міській забудові.

"Зараз є невеликі осередки, де ворог намагається закріпитися в окремих будинках, але наші підрозділи проводять розвідувально-пошукові та штурмові дії, знищують противника і вибивають його з позицій. Закріпитися в забудові він наразі не може", - підкреслив речник.

Обстановка довкола Степногірська

Він поінформував, що подібна ситуація зберігається і біля Степногірська.

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"Під Степногірськом ворог також намагається зайти в селище, але Сили оборони України блокують його на підступах", - пояснив він.

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