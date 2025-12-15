Ворог штурмує Гуляйполе і Степногірськ, але закріпитися не може, - Волошин
Обстановка на півдні наразі залишається напруженою: російські війська активізували штурми, намагаючись встановити контроль над Гуляйполем і Степногірськом.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Бої за Гуляйполе
За його словами, у самому Гуляйполі бойові дії тривають на східних і північно-східних околицях міста, де противник намагається проникнути штурмовими групами.
Ворог намагається зайти в місто, але Сили оборони України його знищують, блокують і зупиняють просування. Така кількість бойових зіткнень свідчить, що противник штурмує наші позиції, незважаючи на втрати", - зазначив Волошин.
Він додав, що російські війська активно застосовують тактику інфільтрації, намагаючись проникнути в глибину населених пунктів і закріпитися в міській забудові.
"Зараз є невеликі осередки, де ворог намагається закріпитися в окремих будинках, але наші підрозділи проводять розвідувально-пошукові та штурмові дії, знищують противника і вибивають його з позицій. Закріпитися в забудові він наразі не може", - підкреслив речник.
Обстановка довкола Степногірська
Він поінформував, що подібна ситуація зберігається і біля Степногірська.
"Під Степногірськом ворог також намагається зайти в селище, але Сили оборони України блокують його на підступах", - пояснив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя.
- Також Волошин зазначав, що Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає.
- В Силах оборони зазначали, що ворог хоче оточити Гуляйполе, тривають запеклі бої.
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