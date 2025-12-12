Росіяни нарощують тиск під Гуляйполем, місто щодня під КАБами, - 5 ОШБр

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти посилюють "наступальні зусилля", намагаючись тиснути безпосередньо на саме Гуляйполе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, штурми відбуваються одночасно з кількох напрямків: ворог атакує лобовими піхотними групами та намагається обійти місто з флангів.

"Росіяни застосовують комбіновану тактику - інфільтрації і прямих атак. Постійно перекидають сюди резерви", - розповів Сиротюк.

Гуляйполе під щоденними ударами

Місто перебуває під постійними обстрілами з КАБів та артилерії. За словами військового, росіяни буквально "зносять усе живе".

"Для ворога це лакома ціль. Путін зараз хоче показати взяття чергових руїн. Тому, очевидно, місто чекають важкі бої. Місто і так щодня під ударами ворожих КАБів, під ударами артилерії. Але там, де навіть залізо не тримається, стоїть наша піхота", - наголосив головний сержант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог хоче оточити Гуляйполе, тривають запеклі бої, - Волошин

Окупанти порушують закони війни

Сиротюк підкреслює, що на Гуляйпільському напрямку противник широко застосовує заборонені методи ведення війни - від маскування під цивільних до використання української військової форми.

"Переодягаються в цивільний одяг, намагаються інфільтруватися в населені пункти. Але коли йде група чоловіків і тягнуть за собою зброю, цивільний одяг не надто допомагає. Росія ніколи не дотримується правил і законів ведення війни. Вбивають цивільних, беруть у заручники, примушують приносити їжу та одяг", - додав військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог посилив тиск на Південно-Слобожанському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА