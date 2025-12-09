Ворог хоче оточити Гуляйполе, тривають запеклі бої, - Волошин

На ділянках фронту поблизу Гуляйполя тривають запеклі бої. Війська РФ намагаються перерізати логістичні маршрути та створити загрозу оточення міста.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обстановка біля Гуляйполя

"Гуляйпільський, Оріхівський і Олександрівський - це три південних напрямки, на двох з яких (Олександрівський та Гуляйпільський - Ред.) зараз тривають активні бойові дії. Противник намагається в першу чергу відрізати від логістичних шляхів і охопити зі сходу і з північного сходу Гуляйполе, увійти в цей населений пункт", - зазначив він.

За словами Волошина, російські окупанти також активно застосовують авіацію, щодня завдаючи удари коригованими авіаційними бомбами, випускаючи по кілька десятків таких бомб по Гуляйполю. Натомість ситуація на Олександрівському напрямку найбільш напружена.

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Бої на Олександрівському напрямку

"Щодо Олександрівського напрямку, то він увесь доволі активний. На ньому ми фіксуємо завжди найбільшу кількість у нас на півдні бойових зіткнень, і вони фактично на всій ділянці фронту, яка проходить через цей напрямок", - підкреслив речник.

Обстановка на Оріхівському напрямку

Водночас він додав, що на Оріхівському напрямку росіяни також проявляють активність, намагаючись наблизитися до населених пунктів Приморське та Плавні, а також підходять до Степногірська.

Ворог намагається просуватися берегом колишнього Каховського водосховища і вже підійшов до Плавнів, одночасно здійснюючи інфільтрацію в бік Малокатеринівки. Застосовуються малі піхотні групи для обхідних маневрів", - поінформував Волошин.

Речник зауважив, що попри зниження інтенсивності штурмів за останні два дні, вогнева активність не припиняється.

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"Противник постійно використовує дрони-камікадзе, артилерію та інші засоби для обстрілів наших позицій і населених пунктів", - підсумував Волошин.

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