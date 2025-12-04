На Гуляйпільському напрямку стояла лише 102-га бригада ТрО, - Манько

Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько прокоментував ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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"Є напрямки українського просування — між Запоріжжям і Оріховим, на Сумському напрямку і Лиманському ми маємо здобутки. Є вони й на Добропільському напрямку. На Покровському — бої йдуть у самому місті. Ситуація по всьому фронту складна", — пояснив Манько

Полковник зауважив, що росіяни готувалися до осіннього наступу майже рік. Що ж стосується Гуляйпільського напрямку, то після 2022-го там була низька активність, через що там стояла лише одна бригада, в тому числі тоді, коли штурмові війська відправили на цю ділянку для стабілізації.

"Там стояла лише 102-га бригада ТрО. Противник завжди малими групами промацує фронт і вибирає декілька напрямків, де є прогалини в обороні", — пояснює Манько, додаючи, що "щось робили, а щось ні", щоб підготуватися до активізації росіян. Як наслідок, вже відкриті провадження з приводу того, як оборонялися підрозділи на цій ділянці.

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Та він наголосив, що складна ситуація на відповідному напрямку не виникла раптово, ніхто не заходив з тилу ЗСУ. До цього призвів цілий ряд подій.

"Росіяни лізли в лоб. Ми знову виставили лінію і зараз стримуємо противника там, де й стримували, — розповідає полковник. — Але ситуацію ускладнюють тумани й дощі, завдяки яким противнику вдається просуватися. Це не відбувається колонами чи великими групами, бо ми їх знищуємо".

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