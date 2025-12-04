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Новини Ситуація на фронті
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На Гуляйпільському напрямку стояла лише 102-га бригада ТрО, - Манько

командувач Штурмових військ Манько

Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько прокоментував ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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"Є напрямки українського просування — між Запоріжжям і Оріховим, на Сумському напрямку і Лиманському ми маємо здобутки. Є вони й на Добропільському напрямку. На Покровському — бої йдуть у самому місті. Ситуація по всьому фронту складна", — пояснив Манько

Полковник зауважив, що росіяни готувалися до осіннього наступу майже рік. Що ж стосується Гуляйпільського напрямку, то після 2022-го там була низька активність, через що там стояла лише одна бригада, в тому числі тоді, коли штурмові війська відправили на цю ділянку для стабілізації.

"Там стояла лише 102-га бригада ТрО. Противник завжди малими групами промацує фронт і вибирає декілька напрямків, де є прогалини в обороні", — пояснює Манько, додаючи, що "щось робили, а щось ні", щоб підготуватися до активізації росіян. Як наслідок, вже відкриті провадження з приводу того, як оборонялися підрозділи на цій ділянці.

Також читайте: У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

наступ на Гуляйполе

Та він наголосив, що складна ситуація на відповідному напрямку не виникла раптово, ніхто не заходив з тилу ЗСУ. До цього призвів цілий ряд подій.

"Росіяни лізли в лоб. Ми знову виставили лінію і зараз стримуємо противника там, де й стримували, — розповідає полковник. — Але ситуацію ускладнюють тумани й дощі, завдяки яким противнику вдається просуватися. Це не відбувається колонами чи великими групами, бо ми їх знищуємо".

Також читайте: Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає, - Волошин

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4981) Манько Валентин (17) Пологівський район (426) війна в Україні (8532) 102 окрема бригада територіальної оборони (4)
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Топ коментарі
+16
Інші обороняли санаторії в Конча-Заспі або пакували в бусики нову бригаду ТРО.
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04.12.2025 18:21 Відповісти
+16
Нуу, якщо бути чесним - не М анько не помітив - він стосунку до 102-ї не має. Не помітив главмаршал товариш Сирський із начГенштабу Гнатовим. Хоча чомусь думаю, що керівництво 102-ї бригади ТрО сигнали посилало, тільки закривати нашим наполійоном не було чим - Зєлєнскій мобілізацію провалив а мобрезерв успішно випустив за кордон.
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04.12.2025 18:33 Відповісти
+10
Ну звісно, а 5-та окрема важка механізована бригада у той час санаторій боронила, а СБУ його штурмували. А ми ще з тік-ток віськ кадирова посміхаємось. Де зелена плісень - там безлад
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04.12.2025 18:34 Відповісти
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Манько знімав Тік-Токи і не помітив напруження на напрямку! Буває,,,
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04.12.2025 18:19 Відповісти
Нуу, якщо бути чесним - не М анько не помітив - він стосунку до 102-ї не має. Не помітив главмаршал товариш Сирський із начГенштабу Гнатовим. Хоча чомусь думаю, що керівництво 102-ї бригади ТрО сигнали посилало, тільки закривати нашим наполійоном не було чим - Зєлєнскій мобілізацію провалив а мобрезерв успішно випустив за кордон.
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04.12.2025 18:33 Відповісти
"какая разніца"? Совдеп в реалії....
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04.12.2025 18:41 Відповісти
Изучи ситуацию прежде, чем комментировать. Посмотри сколько территории сдано за месяц в районе Гуляйполя. "Президент" приезжал 3 недели назад, сфотографировался в подземных школах за 100км от Гуляйполя и отвалил. Продвижения в глубь у болотных до 3х км почти ежедневно. Туман? А через Тису ночью не туман? Манько там не первый день. Манько = сырский = зеленский = малюк = буданов...
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04.12.2025 23:28 Відповісти
Більше тисячі військових в Мирнограді в оточенні і благають про допомогу. Де сирський і на кого працює цей рашисткий командувач ????
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04.12.2025 21:47 Відповісти
Звісно одна, всі інші ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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04.12.2025 18:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw&t=1s І ось тут.
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04.12.2025 18:35 Відповісти
Інші обороняли санаторії в Конча-Заспі або пакували в бусики нову бригаду ТРО.
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04.12.2025 18:21 Відповісти
в Кончі - то ГУР МО, не плутайбе бАдангу і цього майбутнього хенерала!!!
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04.12.2025 18:28 Відповісти
Якщо фронт тримала вся бригада як цілість - це ще більш менш ... от наш бат ТРО взагалі був прикомандирований ... і так в бригадах ТРО буває дуже часто - їх бати прикомандировані і розпопошені по різних напрямках !
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04.12.2025 18:28 Відповісти
Не факт, що ціла - Манько не уточнює.
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04.12.2025 18:35 Відповісти
так ото ж
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04.12.2025 18:37 Відповісти
Ну звісно, а 5-та окрема важка механізована бригада у той час санаторій боронила, а СБУ його штурмували. А ми ще з тік-ток віськ кадирова посміхаємось. Де зелена плісень - там безлад
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04.12.2025 18:34 Відповісти
Не тіки санаторій,вони вже і ферми від людей охороняють стріляючи по людям....зешобла перетворила країну на бандформування....
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05.12.2025 05:22 Відповісти
"Полковник зауважив, що росіяни готувалися до осіннього наступу майже рік "

А раньше трындели что летний наступ был чуть ли не последним и к нему путлер готовился очень долго

Одна сплошная ссанина, объективности и правды уже нету от слова совсем
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04.12.2025 18:41 Відповісти
активна лінія фронту - 400-450 км... батальйон(600-700 чол.) тримає по фронту 5 км без проблем.
90 батальйонів( 90х700) тобто 63 тис. бійців мали би більш-менш нормально тримати ці 450 км. добавимо резерв ще 63 тис.(6 ліній оборони) це-125-130 тис.ДЕ РЕШТА???
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04.12.2025 18:43 Відповісти
Чому не рахуєте довжину лінії кордону від Вовчанська аж до Білорусі ? Це - майже 2000 км і там також війська стоять і бої відбуваються .
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04.12.2025 18:48 Відповісти
там прикордонників і СБУ вистачить
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04.12.2025 18:55 Відповісти
Ні
Наприклад - на сумському напрямку , зараз , бої відбуваються
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04.12.2025 19:00 Відповісти
ти уважно прочитав мій пост про 6 ліній оборони 130 тис. бійців???
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04.12.2025 19:10 Відповісти
Ти намагаєшся писати про те , про що й гадки не маєш
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04.12.2025 19:19 Відповісти
я два роки свої відрив, поїдь подивись за 50-70км від ЛБЗ - там і стоять твої кадрові бійці і баб місцевих трахають, ТРО взагалі мали бути як допомога, а не війська
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04.12.2025 19:26 Відповісти
Командувач Штурмових військ ЗСУ Манько прокоментував ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Після чого станцював під Вєрку Сердючку для Тік-току.
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04.12.2025 18:56 Відповісти
Ага. Ще два тижні тому рашисти були на відстані 10-15 км. від Гуляй Поля, а сьогодні перебувають вже на східних його окраїнах!
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04.12.2025 19:17 Відповісти
тактіка РФ одна й та сама, яка працює. просто наші не можуть цьому завадити. просочування та охоплення по флангам.
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04.12.2025 19:29 Відповісти
Ясно лише одне - Захисники в нелюдських і не рівних умовах.
У орків тотальна перевага в БК і в дронах. Навіть міста і ТЕЦи можуть собі дозволити обмтрілювати безлімітно.
А у ОПо-кратії просрано все - снаряди, оснащення, ротація, резерви особового складу...
Тільки Потужна сцянина марахвону немає меж і противаг
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05.12.2025 01:15 Відповісти
 
 