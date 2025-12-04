На Гуляйпольском направлении стояла только 102-я бригада ТрО, — Манько

Командующий Штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько прокомментировал ситуацию на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Есть направления украинского продвижения — между Запорожьем и Ореховым, на Сумском направлении и Лиманском у нас есть достижения. Есть они и на Добропольском направлении. На Покровском — бои идут в самом городе. Ситуация по всему фронту сложная", — пояснил Манько

Полковник отметил, что россияне готовились к осеннему наступлению почти год. Что же касается Гуляйпольского направления, то после 2022 года там была низкая активность, из-за чего там стояла только одна бригада, в том числе тогда, когда штурмовые войска отправили на этот участок для стабилизации.

"Там стояла только 102-я бригада ТрО. Противник всегда небольшими группами прощупывает фронт и выбирает несколько направлений, где есть пробелы в обороне", — объясняет Манько, добавляя, что "что-то делали, а что-то нет", чтобы подготовиться к активизации россиян. Как следствие, уже открыты производства по поводу того, как оборонялись подразделения на этом участке.

Читайте также: В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, — DeepState. ИНФОГРАФИКА

Но он подчеркнул, что сложная ситуация на соответствующем направлении не возникла внезапно, никто не заходил с тыла ВСУ. К этому привел целый ряд событий.

"Россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали, - рассказывает полковник. - Но ситуацию осложняют туманы и дожди, благодаря которым противнику удается продвигаться. Это не происходит колоннами или большими группами, потому что мы их уничтожаем".

Читайте также: Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет, — Волошин