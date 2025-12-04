РУС
4 073 24

На Гуляйпольском направлении стояла только 102-я бригада ТрО, — Манько

командующий Штурмовыми войсками Манько

Командующий Штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько прокомментировал ситуацию на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Есть направления украинского продвижения — между Запорожьем и Ореховым, на Сумском направлении и Лиманском у нас есть достижения. Есть они и на Добропольском направлении. На Покровском — бои идут в самом городе. Ситуация по всему фронту сложная", — пояснил Манько

Полковник отметил, что россияне готовились к осеннему наступлению почти год. Что же касается Гуляйпольского направления, то после 2022 года там была низкая активность, из-за чего там стояла только одна бригада, в том числе тогда, когда штурмовые войска отправили на этот участок для стабилизации.

"Там стояла только 102-я бригада ТрО. Противник всегда небольшими группами прощупывает фронт и выбирает несколько направлений, где есть пробелы в обороне", — объясняет Манько, добавляя, что "что-то делали, а что-то нет", чтобы подготовиться к активизации россиян. Как следствие, уже открыты производства по поводу того, как оборонялись подразделения на этом участке.

Читайте также: В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, — DeepState. ИНФОГРАФИКА

наступление на Гуляйполе

Но он подчеркнул, что сложная ситуация на соответствующем направлении не возникла внезапно, никто не заходил с тыла ВСУ. К этому привел целый ряд событий.

"Россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали, - рассказывает полковник. - Но ситуацию осложняют туманы и дожди, благодаря которым противнику удается продвигаться. Это не происходит колоннами или большими группами, потому что мы их уничтожаем".

Читайте также: Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет, — Волошин

Автор: 

Гуляйполе (130) Запорожская область (3854) Манько (17) Пологовский район (273) война в Украине (7112) 102 отдельная бригада территориальной обороны (2)
+9
Інші обороняли санаторії в Конча-Заспі або пакували в бусики нову бригаду ТРО.
04.12.2025 18:21 Ответить
+8
Нуу, якщо бути чесним - не М анько не помітив - він стосунку до 102-ї не має. Не помітив главмаршал товариш Сирський із начГенштабу Гнатовим. Хоча чомусь думаю, що керівництво 102-ї бригади ТрО сигнали посилало, тільки закривати нашим наполійоном не було чим - Зєлєнскій мобілізацію провалив а мобрезерв успішно випустив за кордон.
04.12.2025 18:33 Ответить
+4
Ну звісно, а 5-та окрема важка механізована бригада у той час санаторій боронила, а СБУ його штурмували. А ми ще з тік-ток віськ кадирова посміхаємось. Де зелена плісень - там безлад
04.12.2025 18:34 Ответить
Манько знімав Тік-Токи і не помітив напруження на напрямку! Буває,,,
04.12.2025 18:19 Ответить
Нуу, якщо бути чесним - не М анько не помітив - він стосунку до 102-ї не має. Не помітив главмаршал товариш Сирський із начГенштабу Гнатовим. Хоча чомусь думаю, що керівництво 102-ї бригади ТрО сигнали посилало, тільки закривати нашим наполійоном не було чим - Зєлєнскій мобілізацію провалив а мобрезерв успішно випустив за кордон.
04.12.2025 18:33 Ответить
"какая разніца"? Совдеп в реалії....
04.12.2025 18:41 Ответить
Звісно одна, всі інші ось тут - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
04.12.2025 18:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f7mfd3BaTCw&t=1s І ось тут.
04.12.2025 18:35 Ответить
04.12.2025 18:21 Ответить
в Кончі - то ГУР МО, не плутайбе бАдангу і цього майбутнього хенерала!!!
04.12.2025 18:28 Ответить
Якщо фронт тримала вся бригада як цілість - це ще більш менш ... от наш бат ТРО взагалі був прикомандирований ... і так в бригадах ТРО буває дуже часто - їх бати прикомандировані і розпопошені по різних напрямках !
04.12.2025 18:28 Ответить
Не факт, що ціла - Манько не уточнює.
04.12.2025 18:35 Ответить
так ото ж
04.12.2025 18:37 Ответить
Ну звісно, а 5-та окрема важка механізована бригада у той час санаторій боронила, а СБУ його штурмували. А ми ще з тік-ток віськ кадирова посміхаємось. Де зелена плісень - там безлад
04.12.2025 18:34 Ответить
"Полковник зауважив, що росіяни готувалися до осіннього наступу майже рік "

А раньше трындели что летний наступ был чуть ли не последним и к нему путлер готовился очень долго

Одна сплошная ссанина, объективности и правды уже нету от слова совсем
04.12.2025 18:41 Ответить
активна лінія фронту - 400-450 км... батальйон(600-700 чол.) тримає по фронту 5 км без проблем.
90 батальйонів( 90х700) тобто 63 тис. бійців мали би більш-менш нормально тримати ці 450 км. добавимо резерв ще 63 тис.(6 ліній оборони) це-125-130 тис.ДЕ РЕШТА???
04.12.2025 18:43 Ответить
Чому не рахуєте довжину лінії кордону від Вовчанська аж до Білорусі ? Це - майже 2000 км і там також війська стоять і бої відбуваються .
04.12.2025 18:48 Ответить
там прикордонників і СБУ вистачить
04.12.2025 18:55 Ответить
Ні
Наприклад - на сумському напрямку , зараз , бої відбуваються
04.12.2025 19:00 Ответить
ти уважно прочитав мій пост про 6 ліній оборони 130 тис. бійців???
04.12.2025 19:10 Ответить
Ти намагаєшся писати про те , про що й гадки не маєш
04.12.2025 19:19 Ответить
я два роки свої відрив, поїдь подивись за 50-70км від ЛБЗ - там і стоять твої кадрові бійці і баб місцевих трахають, ТРО взагалі мали бути як допомога, а не війська
04.12.2025 19:26 Ответить
Командувач Штурмових військ ЗСУ Манько прокоментував ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Після чого станцював під Вєрку Сердючку для Тік-току.
04.12.2025 18:56 Ответить
Ага. Ще два тижні тому рашисти були на відстані 10-15 км. від Гуляй Поля, а сьогодні перебувають вже на східних його окраїнах!
04.12.2025 19:17 Ответить
тактіка РФ одна й та сама, яка працює. просто наші не можуть цьому завадити. просочування та охоплення по флангам.
04.12.2025 19:29 Ответить
 
 