На Гуляйпольском направлении стояла только 102-я бригада ТрО, — Манько
Командующий Штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько прокомментировал ситуацию на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Есть направления украинского продвижения — между Запорожьем и Ореховым, на Сумском направлении и Лиманском у нас есть достижения. Есть они и на Добропольском направлении. На Покровском — бои идут в самом городе. Ситуация по всему фронту сложная", — пояснил Манько
Полковник отметил, что россияне готовились к осеннему наступлению почти год. Что же касается Гуляйпольского направления, то после 2022 года там была низкая активность, из-за чего там стояла только одна бригада, в том числе тогда, когда штурмовые войска отправили на этот участок для стабилизации.
"Там стояла только 102-я бригада ТрО. Противник всегда небольшими группами прощупывает фронт и выбирает несколько направлений, где есть пробелы в обороне", — объясняет Манько, добавляя, что "что-то делали, а что-то нет", чтобы подготовиться к активизации россиян. Как следствие, уже открыты производства по поводу того, как оборонялись подразделения на этом участке.
Но он подчеркнул, что сложная ситуация на соответствующем направлении не возникла внезапно, никто не заходил с тыла ВСУ. К этому привел целый ряд событий.
"Россияне лезли в лоб. Мы снова выставили линию и сейчас сдерживаем противника там, где и сдерживали, - рассказывает полковник. - Но ситуацию осложняют туманы и дожди, благодаря которым противнику удается продвигаться. Это не происходит колоннами или большими группами, потому что мы их уничтожаем".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А раньше трындели что летний наступ был чуть ли не последним и к нему путлер готовился очень долго
Одна сплошная ссанина, объективности и правды уже нету от слова совсем
90 батальйонів( 90х700) тобто 63 тис. бійців мали би більш-менш нормально тримати ці 450 км. добавимо резерв ще 63 тис.(6 ліній оборони) це-125-130 тис.ДЕ РЕШТА???
Наприклад - на сумському напрямку , зараз , бої відбуваються
Після чого станцював під Вєрку Сердючку для Тік-току.